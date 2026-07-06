Детето на прегазената от АТВ Христина мисли, че мама е на работа

Днес в Съдебната палата в Бургас тръгва делото срещу Никола Бургазлиев, който миналото лято помете с АТВ туристи на тротоар в Слънчев бряг.

Съпругът на прегазената Христина - Мирослав Здравков, казва, че животът му е приключил във фаталния 15 август миналата година заедно с този на съпругата му.

"Още не мога да приема, че я няма. Все я чакам да влезе. Не му искам парите, нищо не му искам. Той ми взе жената, детето ми остави почти инвалид. Не искам нищо от тях", казва Мирослав за Никола Бургазлиев пред bTV. "От съда разчитам да има малко справедливост и да си получи заслуженото. За нас справедливост никога няма да има. Казвам на Марти, че мама я няма и е там горе, но той смята, че е на работа. Не може да осъзнае още какво става."

Детето се възстановява и продължава с рехабилитацията. Мирослав казва, че по 24 часа е с него.

С разпити на свидетели започва поредното заседание по делото срещу 19- годишния Никола Бургазлиев. Той е обвинен за тежкия инцидент с АТВ в "Слънчев бряг" миналото лято, при който загина 35-годишната Христина, а 5-годишният им син Марти още се възстановява. Обвиненията срещу Бургазлиев включват евентуален умисъл и употреба на наркотици.

Бургаските магистрати отхвърлиха искането на адвокатите на подсъдимия делото да бъде върнато за ново разследване и съдебният процес срещу него започва по същество. Въпреки опитите на неговата защита обвинението срещу него да бъде преквалифицирано от умишлено в непредумишлено извършено престъпление, това не се случи. Сега той е обвинен за катастрофа извършена с умисъл, след употреба на марихуана.

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Разследването на случая с катастрофата в Слънчев бряг беше поето от Националната следствена служба, а не от бургаски следователи.

На предходното съдебно заседание държавното обвинение посочи като причината за този ход на прокуратурата служебното положение на родителите на Никола Бургазлиев, които са полицаи.

Обвинението тогава отхвърли и аргументите, че разследването е нарушило правото на защита на подсъдимия.

"Започваме с разпити на основните свидетели, като това е началната фаза на съдебния процес, като днес и утре част от полицаите и от нашите клиенти ще започнат тези разпити", това коментира адвокат Радков в ефира на NOVA. "Въпреки че процесът тече по съкратената процедура, законът забранява при такъв вид тежки умишлени престъпления да има смекчаване на наказанието с една трета при признаване на вина", обясни защитникът на семейството на Христина.

Той посочи, че законът предвижда до 20 години или доживотен затвор.

"Ние ще се борим за доживотен затвор", заяви адвокат Радков. "Абсолютно всичко, за което настоявахме в досъдебното производство за събиране на допълнителни доказателства, се случи и производството се разви ритмично", допълни юристът, като изрази надежда тези крачки към справедливост да продължат.

"Очакваме процесът да продължава по-бърз начин, за да избегнем това напомняне и тези разпити на всички близки хора", сподели Юлиан, чичо на малкия Марти и роднина на загиналата.

Той бе категоричен, че очакват справедлив процес и максимална присъда, макар да уточни, че каквото и да е наказанието, за тях то ще бъде малко.

Относно състоянието на петгодишното дете, Юлиан обясни, че физически то се развива доста добре и посещава рехабилитации. Проблемът идва психологически, тъй като той започва все по-често да пита за мама.