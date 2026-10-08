СГП възложи проверка за мантинелите на 36-ти км на АМ "Хемус"

Софийска градска прокуратура (СГП) възложи на ГД „Национална полиция"-МВР проверка по сигнал на Института за пътна безопасност, свързан с монтажа на мантинели на 36-ти км на АМ "Хемус", съобщиха от прокуратурата.

По случая в медийни публикации бяха огласени твърдения за несъответствия при монтажа на ограничителната система и за възможен риск за безопасността на движението.

В рамките на проверката следва да бъдат изяснени обстоятелствата по доставката и монтажа на съоръженията, съответствието им с техническите изисквания, осъщественият контрол и извършените плащания. Ще бъде изискана относимата документация и ще бъдат снети сведения от представители на компетентните институции и дружества.

Срокът за приключване на проверката е един месец, след което материалите ще бъдат докладвани на СГП за преценка на последващите действия