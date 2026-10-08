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СГП възложи проверка за мантинелите на 36-ти км на АМ "Хемус"

Следва да бъдат изяснени обстоятелствата по доставката и монтажа на съоръженията

08.10.2026 | 10:54 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Софийска градска прокуратура (СГП) възложи на ГД „Национална полиция"-МВР проверка по сигнал на Института за пътна безопасност, свързан с монтажа на мантинели на 36-ти км на АМ "Хемус", съобщиха от прокуратурата.

По случая в медийни публикации бяха огласени твърдения за несъответствия при монтажа на ограничителната система и за възможен риск за безопасността на движението.

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В рамките на проверката следва да бъдат изяснени обстоятелствата по доставката и монтажа на съоръженията, съответствието им с техническите изисквания, осъщественият контрол и извършените плащания. Ще бъде изискана относимата документация и ще бъдат снети сведения от представители на компетентните институции и дружества.

Срокът за приключване на проверката е един месец, след което материалите ще бъдат докладвани на СГП за преценка на последващите действия

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Тагове:

СГП проверка мантинели Хемус
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