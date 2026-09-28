Случаят "Ива Михайлова": В съда изслушват вещите лица, изготвили експертизите

Днес продължава делото срещу Ива Михайлова в Основния съд в град Кочани в Северна Македония. Близо година след катастрофата, при която пострада, тя няма право да напуска родния си град и не може да продължи лечението си от травмите, получени при инцидента.

Очаква се днес да бъдат изслушани и вещи лица, изготвили три експертизи за инцидента. Единият твърди, че Ива е навлязла в насрещното платно за движение и така е предизвикала катастрофата.

Ще бъдат изслушани и други двама експерти, чиито експертизи доказват точно обратното - че другият автомобил е навлязъл в платното на Ива, което довело до катастрофата.

След 8 отказа да се лекува извън Северна Македония Ива Михайлова продължава да се надява на справедливост.

Вчера стана ясно, че здравословното й състояние се влошава заради системните откази от лечение.

Според медицинските експертизи, ако тя не получи необходимото лечение навреме, има риск от допълнителни усложнения.

Ива приема силни болкоуспокояващи заради травмите на прешлените, но по думите ѝ те вече не действат.

Лекарите в Северна Македония са посочили, че необходимият метод на лечение не се прилага в страната и тя трябва да бъде лекувана в чужбина в държави като България, Турция и Израел.

"Лекарите в Скопие в "Майка Тереза" казаха, че ситуацията е усложнена и физически аз се чувствам всеки ден по-зле и по-зле. Имам нужда наистина от спешно лечение в чужбина, защото интервенцията, която ми е необходима, я няма тук, нито в частните клиники, нито в държавните", каза Ива Михайлова пред БНТ.

"Аз чувствам доста силни болки и тук няма как да ми помогнат. Даже и болкоуспокояващите вече не помагат по начина, по който са помагали", каза Ива Михайлова.

"Съдът в Кочани и горната инстанция - апелативния съд, които мотивират отказите си с това, че лечение не е необходимо, по принцип нямат право на преценка при представяне на такива медицински документи, тъй като медицинските документи, които обосновават нуждата за лечение на моята клиентка, са издадени от клиники в самата Македония. Единият ход, който ще бъде предприет, със сигурност е до Европейския съд по правата за човека, който ние с моята клиентка ще направим незабавно, а другите опити вече зависят единствено и само от цялостната политика на страната," каза Николай Димитров, адвокат на Ива Михайлова.