Адвокат: Всяко повишаване на тон между родителите е вид насилие спрямо детето

Анализи на съдебната практика, представени от Коалиция "Заедно срещу насилието", поставят въпроса как се вземат решения за родителските права и контактите с детето, когато има данни за насилие, страх или контрол.

"Приветствам изготвянето на анализи, при които участие са взели психолози, адвокати, социолози - големи групи от хора, които са насочили усилията си към това да започне да се прилага методиката за оценка на риска по дела за домашно насилие. Такава методика съществува в приложение 5 от правилника за прилагане на Закона за защита от домашно насилие, но за съжаление съдилищата не я прилагат. Тя трябва да определи дали имаме висок, среден или нисък риск", заяви адвокат Райна Аврамова, която практикува в областта на семейното право и защитата от домашно насилие, в "България сутрин".

По нейни думи съдилищата масово не прилагат тази методика и приемат, че не се касае за физическо насилие, а за родителски конфликт и това пречи да се определи правилна мярка.

"Отчуждаващото поведение е поведение на родителя, насочено към почерняне на другия родител. Има и случаи, в които децата отказват контакт не на база внушение, а собствени преживявания. Вещите лица винаги могат да определят много точно дали става въпрос за манипулация и внушения или за преживяване на детето. Условието за контакт на дете с родител е безопасността на детето", допълни тя за Bulgaria ON AIR.

"Всяко повишаване на тон, всяка обида между партньорите е вид насилие спрямо детето. Децата се превръщат в буферна круша. Все повече родители завеждат дела от името на децата. Така детето започва да се страхува какво и как да казва. Омаловажава се значението на оценките на риска от съдилищата. Апелирам да започнат да обръщат повече внимание на методиката на оценката на риска".

Върху по-малките деца се нанася невероятно психическо и физическо насилие, категорична е тя.

"Ако съдът оценява правилно риска, не само да изиска справка от регистъра на МВР, само тогава ще се чувстват сигурни хората, че ако потърсят защита, тя ще бъде адекватна. В България законите се променят само когато има обществен натиск", каза още гостът.