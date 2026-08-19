Проф. Вълчев: Семейството, основната клетка на обществото, е в криза

МОН и МВР започват съвместна кампания “Насилието е безсилие" срещу агресията сред подрастващите, която цели да обхване 100 000 ученици в над 1000 училища. Информацията е на министрите Иван Демерджиев и проф. Георги Вълчев.

Министърът на образованието с тъга подчерта, че българското семейство - основната клетка на обществото, се намира в криза.

“Затова в следващите месеци и години нашият фокус ще бъде превръщането на семейството в съюзник на образователната система, защото няма как училището да се справи само с тези тежки проблеми“, отбеляза проф. Вълчев.

Той посочи, че в МОН има програма, която се казва “Без агресия за сигурна образователна среда“ и която се свързана с проявите на насилие и агресия сред младежите. Министърът добави, че днешната младеж е “блуждаещ атом с телефон в ръце” в търсене на лайкове.

Това, по думите на проф. Вълчев, е фундаментален проблем за цялото ни общество.

“Агресията избуя на всички нива - превзе комуникацията, навлезе в политическия живот... Всички ние носим отговорност за поведението и изявите си“, допълни министърът на образованието и науката.

Той също така подчерта, че е крайно време всички да си дадем сметка, че училището и семейството са основните ядра, в които трябва да се извършва възпитанието на младите хора в България.

Кампания с МВР

“Ще обърнем погледите си към българските читалища, ще се опитаме да направим преглед на законодателството, ще се опитаме да променим функционирането на общинските комисии и най-вече да обединим усилията на институциите. В тази връзка, с МВР ще стартираме една кампания, която е замислена и започната през 2025 г., но като пилотен проект в шест български училища, в които резултатите са обявени като добри“, сподели проф. Вълчев.

Кампанията ще се казва “Насилието е безсилие”, а целта е да достигне до повече ученици и училища в страната.

В тази връзка вътрешният министър Иван Демерджиев добави, че в основната на на всичко това стои превенцията, поради което ще се разработват още инициативи в посока срещу проявите на насилие.

Демерджиев уточни, че една от набелязаните мерки е да се промени изцяло сегашният Закон за противодействие на обществените прояви на малолетни и пълнолетни, който датира от далечната 1958 г. и оттогава не е бил променян.

“Искаме да създадем изцяло нов и модерен закон, който да отговаря на времето си“, подчерта Демерджиев.

Вътрешният министър каза, че са били засилени действията по мониторинг на интернет пространството, в резултат на което са били свалени над хиляди публикации в социалните мрежи, които са нарушавали законовите условия.

Попитан дали властта възнамерява да ограничи достъпа до социалните мрежи за по-малките деца, Демерджиев отговори, че това е “практически много трудно и почти невъзможно“, така че няма да прибягва до тази мярка.

“Искаме мерки, които да работят добре и да носят резултат. Една такава мярка като ограничаването на децата до социалните мрежи може да бъде заобиколена, защото днес младите хора са достатъчно грамотни“, разясни Демерджиев.