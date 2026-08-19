Проф. Вълчев: Семейството, основната клетка на обществото, е в криза

МОН и МВР започват съвместна кампания “Насилието е безсилие" срещу агресията сред подрастващите, която цели да обхване 100 000 ученици в над 1000 училища. Информацията е на министрите Иван Демерджиев и проф. Георги Вълчев.
Министърът на образованието с тъга подчерта, че българското семейство - основната клетка на обществото, се намира в криза.
“Затова в следващите месеци и години нашият фокус ще бъде превръщането на семейството в съюзник на образователната система, защото няма как училището да се справи само с тези тежки проблеми“, отбеляза проф. Вълчев.
Той посочи, че в МОН има програма, която се казва “Без агресия за сигурна образователна среда“ и която се свързана с проявите на насилие и агресия сред младежите. Министърът добави, че днешната младеж е “блуждаещ атом с телефон в ръце” в търсене на лайкове.
Това, по думите на проф. Вълчев, е фундаментален проблем за цялото ни общество.
“Агресията избуя на всички нива - превзе комуникацията, навлезе в политическия живот... Всички ние носим отговорност за поведението и изявите си“, допълни министърът на образованието и науката.
Той също така подчерта, че е крайно време всички да си дадем сметка, че училището и семейството са основните ядра, в които трябва да се извършва възпитанието на младите хора в България.
Кампания с МВР
“Ще обърнем погледите си към българските читалища, ще се опитаме да направим преглед на законодателството, ще се опитаме да променим функционирането на общинските комисии и най-вече да обединим усилията на институциите. В тази връзка, с МВР ще стартираме една кампания, която е замислена и започната през 2025 г., но като пилотен проект в шест български училища, в които резултатите са обявени като добри“, сподели проф. Вълчев.
Кампанията ще се казва “Насилието е безсилие”, а целта е да достигне до повече ученици и училища в страната.
В тази връзка вътрешният министър Иван Демерджиев добави, че в основната на на всичко това стои превенцията, поради което ще се разработват още инициативи в посока срещу проявите на насилие.
Демерджиев уточни, че една от набелязаните мерки е да се промени изцяло сегашният Закон за противодействие на обществените прояви на малолетни и пълнолетни, който датира от далечната 1958 г. и оттогава не е бил променян.
“Искаме да създадем изцяло нов и модерен закон, който да отговаря на времето си“, подчерта Демерджиев.
Вътрешният министър каза, че са били засилени действията по мониторинг на интернет пространството, в резултат на което са били свалени над хиляди публикации в социалните мрежи, които са нарушавали законовите условия.
Попитан дали властта възнамерява да ограничи достъпа до социалните мрежи за по-малките деца, Демерджиев отговори, че това е “практически много трудно и почти невъзможно“, така че няма да прибягва до тази мярка.
“Искаме мерки, които да работят добре и да носят резултат. Една такава мярка като ограничаването на децата до социалните мрежи може да бъде заобиколена, защото днес младите хора са достатъчно грамотни“, разясни Демерджиев.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.