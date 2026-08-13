Скандални разкрития: Малкото дете е бутнато от мост?

5-годишното момченце, което беше настанено в “Пирогов” е с черепно-мозъчна травма, а състоянието му остава критично.

Детето е от ботевградското село Новачене. Задържан по случая е мъжът, с когото майката на момченцето живее на семейни начала. Предполага се, че това не е първият случай на насилие над детето. В рамките на последните два месеца то е било приемано два пъти в болница с тежки травми.

Според първоначалната информация във вторник около 05:00 сутринта 24-годишният Георги е засечен от камери да води босото дете към местност близо до Новачене.

Сплашване, бутане

Кметът на селото Катя Петрова разказва пред Нова тв, че мъжът е искал да сплаши детето.

Според бабата, по обед Георги се обадил, казал къде са с детето и извикал близките да отидат да го приберат. “Момчето е било при някакъв мост и в голям трап. Майката Ванеса отива, влиза в този трап и го изважда”, твърди бабата Марияна Георгиева.

Нападателят Георги обяснил, че бутнал детето, без да иска.

Местните в селото твърдят, че майката и мъжът ѝ употребяват наркотици. Чували, че Георги и друг път е посягал на 5-годишното момче.

И лекарите плачат

Лекарите, приели детето, не сдържали сълзите си. “Бяхме потресени. Екипът бяхме повече жени и малко емоционално подходихме на ситуацията”, казва д-р Снежана Христова. Детето е откарана от Монтана към София с въздушна линейка. В момента се борят за живота му в Детската реанимация на “Пирогов”.

Д-р Красимир Каменов, завеждащ хирургичното отделение в МБАЛ-Монтана, казва, че травмите на детето не са причинени само от падане.

Социалното министерство започва работа със семейството, обяви министър Наталия Ефремова.

“Случаят в Монтана е поредната трагедия, на която ставаме свидетели. Бил е свикан в рамките на месец по-рано координационен механизъм. Самосезирали сме се отново във връзка със здравословния проблем на детето. Ще се работи със семейството, с майката. Ще се предприемат всички необходими мерки за закрила на децата на първо място и работа със семейството, за да се прекратят подобни практики”, заяви Ефремова.