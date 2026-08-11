Д-р Веселин Герев: Средата, в която растат децата, става все по-агресивна

Средата, в която растат децата, става все по-агресивна, а саморазправата се превръща в модел на поведение. Това коментира в студиото на "Денят ON AIR" психиатърът д-р Веселин Герев по повод убийството на Георги Кузев в Пловдив.

Според него голяма част от отговорността е на семейството, тъй като децата копират моделите на поведение, които виждат около себе си.

"Средата е абсолютно агресивна, такава среда, какъвто е и нашият живот. Агресията, саморазправата с течение на времето станаха модели на поведение", заяви Герев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той посочи, че в юношеската възраст се наблюдава и криза на авторитетите. Родителите и учителите губят ролята си на пример за подражание, а на тяхно място могат да се появят лидери на агресивни групи.

"Вече авторитети не са родители, не са учители, не са възрастни хора, не са тези, от които човек може да получи знание и опит и да се изгради като личност", каза психиатърът.

По думите му социалните мрежи допълнително насърчават подобно поведение, когато агресивните прояви се заснемат и разпространяват за одобрение.

Герев обърна внимание и на липсата на реакция от страна на хората, които са знаели за поведението на групата.

"Никой не се обажда на телефон 112 да каже, че там има страдащ човек, жертва на насилие. Виждате ли какво е обществото? Просто с лека ръка се подминават тези случаи", коментира той.

Според психиатъра ключова остава комуникацията между родители и деца, а когато тя липсва, възпитанието се прехвърля към социалните мрежи и улицата.

"Това, че не си говорят с децата, е основен комуникативен проблем, който оставя възпитанието не на семейството, а на социалните мрежи и съответно на улицата", каза Герев.

Той бе скептичен, че задържаните непълнолетни могат лесно да бъдат превъзпитани, тъй като според него вече е премината критична възраст, а липсата на разкаяние допълнително усложнява ситуацията.