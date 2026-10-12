BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 49
В развитие Ива Михайлова финтира властите в РСМ, мина границата и е у нас

Народното събрание ще заседава извънредно заради Петричкия Ескобар

Предложението е внесено от ПП, което събра нужните подписи

12.10.2026 | 12:28 ч. 19
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова свиква извънредно заседание на парламента на 13 октомври от 9:00 ч., показва справка на интернет страницата на Народното събрание.

В дневния ред на депутатите е включено изслушване на главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ главен комисар Ивайло Йорданов, началника на затвора в София старши комисар Светослав Пенов и Васил Кирилов, заемал длъжността началник на затвора през периода ноември – декември 2022 г.

Свързани статии

Изслушването е във връзка с изготвянето, проверката и предоставянето на медицинските заключения и сведенията за поведението на Огнян Атанасов, известен като „Петричкия Ескобар“, във връзка с помилването му с указ на президента от 5 декември 2022 г., както и с предприетите проверки по случая.

Свързани статии

Предложението за изслушването е внесено от „Продължаваме промяната“.

Свързани статии

Миналата седмица парламентът отхвърли предложението на „Демократична България“ за изслушване на директора на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“, главния секретар на МВР, директора на ГДБОП и директора на специализираната болница за активно лечение към затвора в София във връзка с обстоятелствата по изготвянето на медицинските документи за поведение по време на изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода“, послужили при помилването на Огнян Атанасов.

Йотова за помилването на Огнян Атанасов: „Вярвам на лекари и експертизи“

Днес пред bTV президентът Илияна Йотова, която е обвинявана от опозицията за помилването на Петричкия Ескобар, заяви, че винаги носи лична отговорност. 

След разпространените кадри от затвора Йотова заяви, че се е запитала защо те не са били предоставени на президентската институция.

По думите ѝ решението за помилване е било взето въз основа на медицински документи, експертизи и становища на специалисти.

„Аз вярвам на лекари, на експертизи, на болници, на епикризи“, заяви президентът.

Тя уточни, че в президентската институция се извършва проверка в рамките на нейните правомощия.

Атанасов, който е организатор на канали за дрога, бе помилван от вицепрезидентката Илияна Йотова през 2022 г., защото имало опасност за живота му.
Според медицинската експертиза има онкологично заболяване, перитонит, деменция, инсулт. Атанасов е на 56 години.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Петричкия Ескобар Народно събрание извънредно заседание
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem