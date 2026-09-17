ПП предлага всички укази за помилване да бъдат публични

"Продължаваме промяната" внася промени в Закона за държавен вестник, които да задължат президентството да публикува всички укази за помилване, включително тези, които не са обявени публично до момента.
Това обяви председателят на ПП Асен Василев в парламента.
Президентът Илияна Йотова вече трети ден не публикува издадените укази, сред които фигурират и такива за петима наркотрафиканти, заяви Василев, и добави, че "българските граждани трябва да знаят кой точно е помилван, защо точно е помилван", обръщайки внимание, че това е единственият президентски указ, който не изисква преподписване от министър на правосъдието или на финансите.
Като доказателство за липсата на прозрачност Василев цитира помилване номер 27, при което "официалната информация гласи единствено, че става дума за 52-годишен мъж с тежко здравословно състояние". "Зад тези данни се крие наркодилър, който е бил осъден, пуснат на свобода за лечение, заловен повторно да продава наркотици по време на лечението си, осъден отново и накрая помилван. Нищо от тази фактология не е отразено в регистъра", възмути се лидерът на ПП.
Василев посочи и че при "помилване номер 1 са изложени три страници с мотиви за връщането на шофьорска книжка на човек, причинил смърт на пътя", и припомни и думите на отстранения предишен ръководител на комисията по помилванията - Пушкарова, която е изразила неудовлетворение от нивото на прозрачност, публичност и аналитичност в институцията.
По темата с инфлацията и цените на горивата, Василев отправи критики към правителството заради забавената реакция след поскъпването, предизвикано от войната в Иран. Той определи подготовката на антикризисни мерки три месеца по-късно като "много закъсняла реакция", и призова кабинета да използва вече изпитания механизъм от 2022 г., осигуряващ 25 стотинки отстъпка за литър при зареждане на масовите горива (бензин, дизел, газ и метан). "Ако не могат да измислят нещо по-добро, да вземат една работеща мярка," заяви той, допълвайки, че системата не създава административна тежест, тъй като бензиностанциите разполагат с нужния софтуер за отчитане и възстановяване на средствата чрез НАП.
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