ПП предлага всички укази за помилване да бъдат публични

"Продължаваме промяната" внася промени в Закона за държавен вестник, които да задължат президентството да публикува всички укази за помилване, включително тези, които не са обявени публично до момента.

Това обяви председателят на ПП Асен Василев в парламента.

Президентът Илияна Йотова вече трети ден не публикува издадените укази, сред които фигурират и такива за петима наркотрафиканти, заяви Василев, и добави, че "българските граждани трябва да знаят кой точно е помилван, защо точно е помилван", обръщайки внимание, че това е единственият президентски указ, който не изисква преподписване от министър на правосъдието или на финансите.

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Като доказателство за липсата на прозрачност Василев цитира помилване номер 27, при което "официалната информация гласи единствено, че става дума за 52-годишен мъж с тежко здравословно състояние". "Зад тези данни се крие наркодилър, който е бил осъден, пуснат на свобода за лечение, заловен повторно да продава наркотици по време на лечението си, осъден отново и накрая помилван. Нищо от тази фактология не е отразено в регистъра", възмути се лидерът на ПП.

Василев посочи и че при "помилване номер 1 са изложени три страници с мотиви за връщането на шофьорска книжка на човек, причинил смърт на пътя", и припомни и думите на отстранения предишен ръководител на комисията по помилванията - Пушкарова, която е изразила неудовлетворение от нивото на прозрачност, публичност и аналитичност в институцията.

По темата с инфлацията и цените на горивата, Василев отправи критики към правителството заради забавената реакция след поскъпването, предизвикано от войната в Иран. Той определи подготовката на антикризисни мерки три месеца по-късно като "много закъсняла реакция", и призова кабинета да използва вече изпитания механизъм от 2022 г., осигуряващ 25 стотинки отстъпка за литър при зареждане на масовите горива (бензин, дизел, газ и метан). "Ако не могат да измислят нещо по-добро, да вземат една работеща мярка," заяви той, допълвайки, че системата не създава административна тежест, тъй като бензиностанциите разполагат с нужния софтуер за отчитане и възстановяване на средствата чрез НАП.