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Славчо Мегеров, арестуван за убийството на Илиян Филипов, иска на свобода

Защитата е поискала достъп до материалите по досъдебното производство

12.10.2026 | 14:05 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Защитата на 51-годишния Славчо Мегеров, сочен за физически убиец на бизнесмена Илиян Филипов, е обжалвала постановената срямо него от Окръжния съд в Пловдив мярка за неотклонение "задържане под стража". Това съобщи за Радио Пловдив адвокатът на Мегеров Диляна Агова.

Тя допълни, че е поискала от съда да получи достъп до материалите по досъдебното производство, тъй като до този момент те не са ѝ били предоставени.

Утре Агова и клиентът ѝ Славчо Мегеров ще могат да се запознаят с тези материали в рамките на един час преди съдебното заседание, уточни юристът.

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Припомняме ви, че Славчо Мегеров беше оставен за постоянно в ареста на 4 октомври. Тогава стана ясно, че мотивът за убийството са неуредени финансови сметки между  него и Филипов от залагания на черно тото.

В съдебната зала се разбра обаче, че срещу Мегеров има само косвени доказателства, а оръжието на престъплението все още не е открито.

До този момент обвиняемият не е съдействал на разследването и не е дал обяснения дори пред адвоката си Диляна Агова.

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Славчо Мегеров иска на свобода Илиян Филипов
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