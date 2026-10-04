Прокуратурата иска постоянен арест за обвинения в убийството на Илиян Филипов

Окръжната прокуратура в Пловдив ще поиска днес постоянен арест за 51-годишния., обвинен в предумишленото убийство на бизнесмена и собственик на Ботев Пловдив Илиян Филипов.

Според първоначалните данни мотивът за престъплението са неуредени финансови отношения между двамата. Разследващите са установили, че обвиняемият и жертвата са се познавали.

Филипов беше прострелян около 1:00 часа на 30 септември в жилищна кооперация в Пловдив. След сигнал на телефон 112 на място пристигнали полиция и медицински екип, който констатирал смъртта на 53-годишния бизнесмен.

Разследват и евентуална съпричастност на други лица

По случая продължава активно разследване. Извършени са множество огледи на местопроизшествието, имоти, жилищни сгради и автомобили.

Иззети са веществени доказателства, които са изпратени за лабораторни изследвания и експертизи.

От прокуратурата уточняват, че се проверяват различни версии, включително евентуална съпричастност на други лица към убийството.

Задържан след акция в София

След убийството обвиняемият е напуснал местопрестъплението. В резултат на оперативно-издирвателните действия той е локализиран и задържан при специализирана полицейска акция в София.

Разследването продължава с разпити на свидетели и установяване на точната хронология на събитията във фаталната нощ.

Днес прокуратурата ще внесе в съда искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение - "задържане под стража".