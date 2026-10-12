Тренд: 38% дават лоша оценка за българското образование

По-голямата част от българското общество дава по-скоро лоша оценка на училищното образование у нас. Това каза социологът от агенция „Тренд“ Евелина Славкова на форума „Общините по-близо до училищата – от отговорности към реално участие“, съобщи БТА.

То е в рамките на Годишната среща на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), която се провежда в курорта Албена.

Славкова представи Национално представително изследване на „Тренд“, реализирано в периода 10-16 септември, чрез пряко стандартизирано интервю „лице в лице“. Обемът на извадката е 1000 ефективни интервюта с респонденти на над 18 години. Изследването е представително за пълнолетното население на страната и е по поръчка на НСОРБ.

Тя уточни, че на въпроса „Как оценявате качеството на училищното образование в България?“ като цяло 38 процента са дали по-скоро лоша оценка. Други 35 на сто смятат, че качеството на училищното образование е по-скоро добро. Едва два процента от българите смятат, че има много добро училищно образование в страната, посочи Славкова.

На въпроса „Как оценявате качеството на училищното образование във вашето населено място?“, 35 процента отговарят, че е по-скоро добро, а 25 на сто – обратното. Социологът отбеляза, че голяма част от отговорите в изследването са разделени на "по-скоро добро" и "по-скоро лошо", без по-категорични оценки. Шест процента от участвалите в допитването са отговорили, че в тяхното населено място няма училище и съответно тези хора не могат да дадат оценка по отношение на училищното образование, обясни Славкова.

При допитването 47 процента са посочили, че качеството на учителите оказва най-силно влияние върху шанса едно дете да получи добро образование. Експертът уточни, че на този въпрос са давани повече от един отговор и затова и процентите са повече от сто. Други 43 на сто от запитаните смятат, че за да получи ученикът добро образование, е важна и личната му мотивация. Единадесет процента смятат, че темата с частните уроци влияе най-сигурно върху шанса на едно дете да получи добро образование, сочат още данните от проучването.

На въпроса „До каква степен, според вас лично, училищното образование подготвя младите хора за бъдещия пазар на труда?“, 31 процента от българското общество са на мнение, че всъщност младежите, които излизат от образователната система, не успяват достатъчно добре да се подготвят за пазара на труда. Ако този процент се събере с този на отговорилите „в много малка степен“, се вижда, че общо 55 процента от хората споделят мнение, че децата не са подготвени, излизайки от училище и отивайки на пазара на труда. Само две на сто от респондентите считат, че децата са подготвени за пазара на труда, каза Славкова.

На въпроса „Кои са най-сериозните проблеми в българското образование?“ участвалите открояват ниска дисциплина сред учениците, недостатъчна индивидуална работа с тях, недостиг на квалифицирани учители, недостатъчно качество на преподаването.

На въпроса „Ако трябва да бъдат избрани само три приоритета за подобряване на училищното образование, кои трябва да бъдат те?“ 47 процента отговарят: по-добра дисциплина, а 33 на сто - повече практически умения. Сред отговорите има и такива за промяна и осъвременяване на учебните програми, превенция на агресията и тормоза. „Ако си позволим да съберем по-добрата дисциплина и превенцията на агресията и тормоза, ще получим изключително висок дял от хора, които смятат, че това е ключов проблем и съответно ключов приоритет, който трябва да намери своето решение“, каза още Славкова.

Почти 50 на сто от участниците в проучването смятат, че в училищата трябва да има значително повече практически занимания.

На въпроса „Вие лично доколко сте запознат с начина, по който се финансират държавните и общинските училища?“, който е включен в допитването по искане на НСОРБ, 47 на сто отговарят, че изобщо не са запознати, а 28 процента - че по-скоро не са запознати.