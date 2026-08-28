Вълчев: Здравното образование и първата помощ се изучават в училище

Министърът на образованието доц. Георги Вълчев участва в редовен парламентарен контрол и коментира, че в учебните програми на МОН не фиксират конкретен брой часове за изучаване на определени теми, включително и на темата за здравното образование

“Въпросите, свързани със здравното образование се интерпретирани в различни предмети от общообразователната подготовка - родинознание, човекът и природата, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, технологии и предприемачество, компютърно моделиране, информационни технологии, философия, физическо възпитание и спорт, както и в профилираната подготовка на съответния предмет, изучаван в крайната степен, обхващаща 11-и и 12-и клас”, обясни министърът.

Вълчев каза, че допълнително, съгласно действащите нормативно актове, учебният план предоставя възможност на училищата да включват здравното образование и оказването на първа помощ и като самостоятелен предмет в избираемите учебни часове.

“В тези случаи училищата разработват собствени учебни програми, в които отразяват нуждите и интересите на учениците, съобразени с изискванията на закона. Тази гъвкавост позволява адаптация на съдържанието и продължителността на обучението в отделни училища, като се насърчава пълноценното развитие на ключови здравни умения в учениците”, поясни образователният министър.

Вълчев добави, че училищната автономия предполага реализация на конкретни училищни политики, насочени към здравето на учениците - включително и оказване на първа помощ.

Министърът поясни, че здравното образование и оказването на първа помощ присъстват в разработените и утвърдени учебни програми от детската градина до гимназията, в задължителните учебни предмети и образователните направления: околен свят, човекът и природата, биология и здравно образование.

Вълчев обясни как са разпределени в учебните програми темите за оказване на първа помощ в различните класове. Например, във втори клас в предмета родинознание се посочва, че е необходима адекватна реакция при критични за живота и здравето ситуации при бедствия, аварии, инциденти. Изброяват се и различни опасности за живота - играта с огън, с отровни и взривоопасни материали, с електрически ток, къпането в непознати водоеми, общуването с непознати хора. Образователният министър изброи и темите, свързани със здравното образование, които се изучават и в други учебни класове.