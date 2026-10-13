Керемедчиев: Срещата с Радев е обяснение, протестна нота се връчва в МВнР

Два кораба са атакувани отново с дронове в Черно море, близо до България.

Единият от тях потъна, оцеля един член на екипажа. В другия пострадалите моряци са превозени до пристанище Варна.

Сбъркан дипломатически протокол

"Това е още по-сериозен инцидент, тъй като става въпрос за между 5 и 20 км от нашите териториални води. Това е основание България да поиска активиране на член 4 в договора за НАТО. Там пише: "Ако страна член на НАТО се почувства застрашена, може да предизвика такива консултации", заяви бившият заместник-външен министър Милен Керемедчиев в "България сутрин".

По дипломатически протокол посланикът се вика в Министерството на външните работи.

"Когато казусът търпи неотложност и е сериозен, тогава министърът на външните работи провежда тези разговори", уточни той.

"Извън експертизата на дипломатите трябва да знаем, че живеем в свят, в който има хути, има Иран, има Ким - най-различни дразнители, включително и Русия, включително и човекът, който трябва да демонстрира западната позиция, става въпрос за американският президент", коментира специалистът по политическа география проф. Марин Русев.

Той напомни, че цялостното поведение на Германия, преди да започне големият конфликт, е подобно.

България не може безкрайно да премълчава за агресията

"Става поредица от случки, нищо странно няма в това, много по-остро да реагира България по отношение на това какво прави Русия. Ако се окаже, че Русия откаже, България трябва да привика и украинския представител. Не може безкрайно да се премълчават агресивни действия", категоричен е проф. Русев.

Премиерът Румен Радев заяви, че са уведомени постоянните представители на България в НАТО и Европейския съюз, като обяви, че предстои разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Според Керемедчиев България продължава да бяга след събитията.

"Само преди няколко месеца бяхме поканени да участваме в създаването на антидрон коалиция. България да участва на парче в закупуване на панически след събитията системи е погрешна практика. Трябва да се създаде национален координационен център, който да реагира денонощно при такива кризи. Ние в момента сме на прага на война, която е пред нашите врати", настоя той.

Бившият заместник-външен министър уточни, че няма как да се връчи протестна нота при среща на посланик с министър-председател.

"Това се случва в МВнР. Тук по-скоро ще се търси обяснение", обясни Керемедчиев.