В РСМ питат: Муцунски и Петрова ли огранизираха бягството на Ива Михайлова?

В политическите среди на Северна Македония не стихват реакциите относно случая с Ива Михайлова, която замина за България, въпреки че компетентните органи бяха отнели както македонския, така и българския ѝ паспорт като част от мерките за неотклонение заради съдебното производство, по което тя е обвинена след тежка катастрофа с фатален изход.

Днес платформата "Разговори за бъдещето 12:05" реагира на случая, като заяви, че няма по-силен аргумент от поредното скандално бягство през границата - като това на Ива Михайлова - в подкрепа на тезата, че за бъдещето на Македония, по думите им, е настъпил моментът "12:05".

В изявлението, озаглавено "Политическото ръководство на държавните институции се нуждае от шокова терапия", платформата отправя няколко послания и искания към правителството, оглавявано от ВМРО-ДПМНЕ.

Оттам заявяват, че изпълнителната власт е длъжна незабавно да отговори на въпроса дали бягството на Ива Михайлова е било договорено на срещата между външните министри на Македония и България - Тимчо Муцунски и Велислава Петрова-Чамова - проведена миналата седмица в София, както и дали това трябва да послужи като начален тласък за предсрочни парламентарни избори, при които служебното правителство, отговарящо за организацията им, ще започне процес на конституционни промени.

"Ако правителството отрича гореизложеното, то трябва незабавно да признае и обяви пълна институционална некомпетентност и да потърси съдействие от международни стратегически партньори, докато все още не сме застрашили безвизовия режим с ЕС и не сме задействали алармата на НАТО заради безотговорното управление на държавните граници"се казва в изявлението на платформата, цитирано от 360stepeni.mk.

Освен това те настояват министрите на вътрешните работи, на външните работи и на правосъдието - Панче Тошковски, Тимчо Муцунски и Йетон Шасивари - незабавно да подадат оставка. Платформата, чиито членове са бивши и настоящи представители на СДСМ, настояващи за реформи в партията, призовава Европейската комисия да реагира на случая и да поиска от официална София да прекрати - по думите им - провокациите на най-високо държавно политическо равнище.

В същия контекст те призовават ЕК да изиска незабавното предаване на Ива Михайлова на македонските съдебни органи

"В противен случай, поради подобни събития, унижения и представяне на случаи на несъществуваща дискриминация срещу български гражданин, в Македония нараства вътрешният натиск за повдигане на въпроса за преразглеждане на Договора за добросъседство", заявяват от платформата.

В края на изявлението си те изразяват съпричастност и споделят чувството на срам заедно с гражданите и цялата общественост заради случилото се с Македония във връзка с бягството на Ива Михайлова.

Преди това от платформата припомниха, че през последните 35 години от независимостта на страната няколко души, някои от които високопоставени държавни служители, са успели да се изплъзнат на властта, бягайки в чужбина. Сред тях те посочват бившия директор на Митническата администрация Сашо Даравелски, бившия министър-председател Никола Груевски, бившите ръководители на някогашната Служба за държавна сигурност и контраразузнаване (УБК) Горан Груйовски и Никола Бошковски, както и бившия директор на ЕСМ Васко Ковачевски (обвиняем по делото "Адитив") и обвиняемите по делото "Монструм" - Алил Демири и Африм Исмаилович. В същия контекст те припомнят и бягствата на бившия първи вицепремиер Артан Груби и бившия директор на "Държавна лотария" Перпарим Байрами, които след няколкомесечно укриване от правоприлагащите органи се завърнаха в страната с усмивка на лице.

"Артан Груби и Перпарим Байрами се присмяха на правосъдието, показвайки, че могат да бягат и да се връщат, когато си поискат. Никой не поема институционална отговорност за всички тези скандални случаи",заявяват от платформата.

Вчера опозиционните партии СДСМ и "Левица" поискаха отчетност от компетентните институции и техните ръководители, като поставиха някои от въпросите, присъстващи и в дневния ред на платформата "Разговори за бъдещето 12:05". Те настояват за отчетност от страна на СДСМ и "Левица", както и за оставката на министъра на вътрешните работи Панче Тошковски, тъй като според тях той не притежава необходимия авторитет и капацитет, за да ръководи политиката за сигурност на страната.

В събота, ден преди да избяга, Михайлова била заснета в кафене

Ива Михайлова е била заснета от охранителни камери в кафене в Кочани на 10 октомври, преди да избяга от Македония в България по неустановен начин, съобщават от "Слободен печат". На следващия ден, 11 октомври, нейният български адвокат Николай Димитров пристига в Кочани и напуска страната с друг мъж в автомобила. Михайлова не е била сред пътниците в колата.

И Димитров, и Михайлова коментираха пред камерите на български телевизии, че са преминали границата с лична карта, въпреки че Михайлова не фигурира в регистрите на нито една от двете гранични системи - нито македонската, нито българската. Според изявлението му пред българските медии, адвокат Димитров съзнава, че е действал в нарушение на законите на Македония, но е бил убеден, че няма да последват арести и че той и Михайлова ще получат закрила. Той се представи като патриот, длъжен да спаси Михайлова от Македония - страна, която в разговора нарича "Северна Корея" цели два пъти. Веднага след това българският министър на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че след като бъде разпитана, на Михайлова ще бъде предоставена закрила, ако има нужда от такава.

Делото срещу Ива Михайлова

Ива Михайлова е обвинена за причиняване на фатална катастрофа, при която загива младият Бесим Дурмиши от скопското село Люботен. Инцидентът е станал на 7 октомври 2025 г. на пътя Кочани - Щип. Семейството на загиналия Дурмиши присъства на съдебните заседания в Наказателния съд в Кочани, където се гледа делото срещу Михайлова. "Слободен печат" се свърза с адвоката на семейство Дурмиши, но получи отговор, че поради огромната семейна трагедия и скръбта си, те са решили да не правят изявления пред медиите.

За Михайлова е била в сила съдебна забрана за напускане на Македония, като името ѝ е било включено в списъка за забрана за преминаване на границата ("стоп-списък") на всички официални гранични пунктове. Министерството на външните работи на Македония реагира, като заяви, че приемането на високо равнище на лице, срещу което се води съдебно производство, изпраща сериозно погрешен сигнал, както и че националната принадлежност и притежаването на друго гражданство не трябва да служат като защита срещу отговорност пред компетентните институции.

По повод бягството на Ива Михайлова в България и приемането ѝ на високо равнище в София, Министерството на външните работи и външната търговия посочва, че подобни действия от страна на българските държавни институции подкопават усилията за изграждане на доверие и противоречат на декларираните ангажименти за развитие на добросъседски отношения. Министерството ще информира международните партньори, и по-специално институциите на Европейския съюз и Съвета на Европа, за развитието на случая. Подобни действия - за които има и предишни примери - пряко нарушават доверието между двете страни и повдигат сериозни въпроси относно последователността в спазването на общите европейски ценности, подчертаха от министерството.

Два дни след инцидента, на 9 октомври 2025 г., македонската прокуратура предложи, а съдът е одобрил мярка за отнемане на двата паспорта на Михайлова - както македонския, така и българския. На нея беше наложена забрана да пресича държавната граница с лична карта и да напуска град Кочани, както и задължение да се явява пред длъжностно лице всеки понеделник.

Компетентният прокурор е предприел всички действия в рамките на своята компетентност, за да гарантира присъствието на лицето, като рискът от бягство е бил едно от основните основания прокуратурата многократно да изразява отрицателно становище по искането за връщане на документа за пътуване, съобщиха вчера от прокуратурата на Македония. Според обвинителния акт, на 7 октомври 2025 г. около 09:17 ч., Ива Михайлова - в качеството си на водач на пътно превозно средство - не е спазила правилата за движение по пътищата и с това е застрашила безопасността на движението, както и живота и здравето на хората. Управлявайки личния си лек автомобил "Фолксваген Поло" с български регистрационен номер по скоростния път А3 (Делчево - Щип), тя не е поддържала превозното средство възможно най-близо до десния край на пътното платно и се е движила със скорост от 86 км/ч, вместо с разрешените според пътния знак 60 км/ч.

Според обвинението тя е съзнавала, че подобно действие може да доведе до вредни последици, но лекомислено е вярвала, че може да ги предотврати или че те няма да настъпят. Поради това е преместила автомобила в лявата лента (по посоката на движението си), в която в същия момент от насрещната посока (Три Чешми – Кочани) се е движил автомобил "Рено Меган Сценик", управляван от пострадалия Х.М. от с. Трубарево, близо до Скопие.

Двата автомобила се удрят, а пострадалият Бесим Дурмиши от с. Люботен, Скопие - получава изключително тежки наранявания, включително контузии и счупвания на черепа и ребрата, и почива същия ден, 07.10.2025 г., в 14:15 ч. в клиниката TOARILUC в Скопие.

Водачът и пътниците в другия автомобил също получават наранявания, а именно: водачът Х.М.-– с травми по множество части на тялото (политравма), тежък хеморагичен шок, травматичен шок, контузия на главата и тялото, счупени ребра, кръвоизливи и натъртвания. Двама други пътници - Д.З. и И.М. от с. Трубарево, Скопие - също получават телесни повреди.

Михайлова и защитата ѝ отричат ​​тя да има каквато и да е вина за инцидента

Новината, че Ива Михайлова - жителка на Кочани с македонско и българско гражданство - е пресякла македоно-българската граница, придружена от адвокат Николай Димитров от България, беше съобщена вчера сутринта. В изявление Михайлова посочи, че е решила да се върне в България поради влошеното си здравословно състояние.