Чернева: Митрофанова беше приета твърде уважително, Русия трябва да чуе ясен отговор

„Видяхме една твърде уважителна среща. Госпожа Митрофанова беше приета не само от премиера, което е рядкост, но и от външния министър. Такъв прием не знам кой посланик е получавал. Не останахме с впечатление след срещата, че е имало някакъв по-остър разговор. Разбрахме, че са си говорили за логика и за това кой какво намира за логично. Очевидно това не е тонът, който се предполага, ако наистина искаме да сме адекватни на ситуацията“.

Това коментира по bTV Весела Чернева, заместник-директор на Европейския съвет за външна политика, след като руската посланичка Елеонора Митрофанова беше привикана в Министерския съвет от премиера Румен Радев.

„Този разговор трябва да се случи във Външното министерство. Дори не е задължително да се случва на ниво министър. Може да се случи на по-ниско ниво. Госпожа Митрофанова много добре знае това. Това се е случвало и преди, при предишни подобни по-сериозни инциденти от руска страна. И трябва, разбира се, да ѝ се връчи нота“, посочи Весела Чернева.

По думите ѝ ако се говори за сериозно отношение на правителството към руските действия в Черно море, те трябва да получат ответен отговор и това да е ясно.

„Това е малко като в училище. Онова момче, което се бие – ако не му се покаже с ясен, сериозен и строг тон къде са границите, то ще продължи да проявява още повече агресия“, посочи тя.

Мирослав Севлиевски даде за пример майсторски клас от страна на Зеленски

„Слава Богу, Зеленски много добре очертава границите, много добре дава пример какво трябва да е отношението ни към Русия, към агресията и към всичко, което се случва. Но онзи ден Зеленски показа майсторски клас в Америка. По-добра политическа изява на политически лидер вероятно не е имало през последните години“, коментира бившият енергиен министър Мирослав Севлиевски.

„Той отиде в най-гледаното американско предаване и отговори на президента Тръмп на изказването му, че Украйна трябва да има нов лидер и по нафтената история. Зеленски каза едно изречение, което е много просто, но много ясно: „Не убивайте децата ни и няма да стреляме по нефтата ви.“ Това може би вчера малко липсваше в цялата тази история със срещата с дипломатите и дискусиите, които вървяха. Големият въпрос е: „Не убивайте децата ни и тогава няма да имаме никакъв проблем с вас“, посочи още той.

Журналистът Валерий Тодоров със свой прочит защо Радев привика Митрофанова

„Това всъщност е социалната версия на събитията. Това е един важен акцент, защото ние често пропускаме - броим дроновете, броим атаките, а забравяме, че загиват хора, особено деца, жени”, допълни журналистът Валерий Тодоров.

„Колкото до ранга, на който беше посрещната посланичката, да, вярно е, че обикновено, когато се връчва нота или когато се правят забележки, се вика съответният посланик във Външното министерство. Но тъй като до този момент не е ясно чия е вината или поне никой не си признава, а целта беше да се получи информация или поне една от страните да поеме отговорност, това обяснява и разговора, който се води с посланичката на по-високо ниво“, отбеляза той.

Според него вероятно властта се опитва да не заема категорична позиция, тъй като до този момент никой не е представил доказателства. "Аз не искам да оправдавам, разбира се, едно или друго решение. Вероятно има съображения", посочи Тодоров.

Политиците трябва да си отговорят на въпроса какъв мир искат да получат

"Големият въпрос е, че всички български политици трябва да си отговорят на въпроса какъв мир искат те. Това е големият въпрос и трябва ясно да си кажем кое е полезно за България. Полезно ли е за България Украйна да капитулира? Очевидно не е полезно. Няма ли Украйна, Русия тръгва към Проливите. Като тръгне към Проливите, минава през нас. Ние това сме го живели много години", коментира Мирослав Севлиевски.