След атаките: Каква е реакцията на институциите за сигурността?

България не е готова за заплахите в Черно море и трябва да задейства член 4, смятат журналистите Нина Спасова и Огнян Дъскарев. Те коментираха в предаването "България сутрин" международните реакции, действията на Консултативния съвет за национална сигурност и възможността България да поиска задействането на член 4 от Северноатлантическия договор.

Поредните атаки срещу търговски кораби край българските брегове поставят въпроси за сигурността на страната, икономическите интереси и реакцията на институциите.

Икономическите цели на атаките и липсата на информация

Според Спасова ударите по търговските кораби имат икономически цели, свързани с ограничаването на износа на зърно. "Ударите по търговските кораби имат икономически цели - да се спре износът на царевица и зърно", коментира тя пред Bulgaria ON AIR.

Тя разкритикува резултатите от заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност и начина, по който обществеността получава информация за обсъжданите въпроси.

"Консултативният съвет нищо не свърши. Имаше разнобой, на час по лъжичка разбираме кой какво е казал и доникъде не доведе", заяви журналистът.

Тя обърна внимание и на появилите се коментари от експерти, че ударът по кораб може да е бил извършен с подводница. По думите ѝ липсва достатъчно информация, която да бъде предоставена на българската общественост.

Повредените системи на Starlink край София пораждат въпроси за сигурността

Спасова коментира и информацията за повредени сателити на Илън Мъск край София. Тя изрази притеснение от твърденията, че чрез системата Starlink се предава военна информация на Украйна, както и от липсата на подробности от компетентните органи.

Спасова допълни, че информацията за случая е била оскъдна и е дошла от депутата от ДБ Ивайло Мирчев, а не от органите на реда.

Огнян Дъскарев също постави въпроса за обстоятелствата около повредата на системата и значението на подобен инцидент в близост до столицата.

"Системата на Мъск е била повредена от двама души с маски - какво означава това? Това е диверсия близо до столицата на България. Това трябва да се разследва и да се види какво значи", призова той.

Ще бъде ли задействан член 4 от НАТО

Според Дъскарев България може да поиска от НАТО да бъде задействан член 4 от Северноатлантическия договор. Той свърза това искане с необходимостта от обсъждане на заплахите за сигурността след случая със Starlink.

Член 4 от договора на НАТО предвижда консултации между съюзниците, когато някоя държава членка смята, че сигурността ѝ е застрашена. "Нашата страна може да поиска от НАТО да бъде въведен в действие член 4. След тази диверсия против Starlink как да не е наложително", заяви журналистът.

Той подчерта, че според него подобно действие е необходимо независимо от крайния резултат от разследването. "Какъвто и да е резултатът от разследването на тази диверсия, трябва да се въведе в действие член 4 от НАТО".

Спасова смята, че страната трябва да търси обща позиция със съюзниците си в НАТО и Европейския съюз. По думите ѝ България няма необходимата военна и информационна готовност, за да се справи самостоятелно с подобни заплахи.

Дъскарев от своя страна посочи, че според него действията срещу търговското корабоплаване са свързани с опит да се ограничат доставките на Украйна през Черно море.

Спасова определи ситуацията като пряка заплаха за България и разкритикува липсата на ясна позиция от страна на държавата. "Четири кораба през последната една седмица - това е директна заплаха към България. Тази наша никаква позиция е просто възмутителна в този момент", подчерта тя.

Дискусията поставя във фокуса въпросите за защитата на корабоплаването в Черно море, обмена на информация между институциите и координацията на България със съюзниците ѝ на фона на продължаващото напрежение в региона.