Радан Кънев за евробюджета: Позицията ни е абсурдна, опасна и необяснима

Позицията на България по преговорите за дългосрочния бюджет на Европейския съюз (ЕС) е абсурдна, опасна и необяснима. Това заяви лидерът на ДСБ и евродепутат Радан Кънев пред журналисти в Народното събрание.

„Правителството каза, че подкрепя намаляване на Общия бюджет на Съюза, тъй като това значи по-малка национална вноска“, каза Кънев и обърна внимание на управляващите, ако не знаят, че България традиционно е държавата най-голям нетен бенефициент на европейския бюджет.

Евродепутатът поясни, че при нас разликата между това, което даваме и това, което получаваме, е най-голяма, така че намаляването на общия бюджет категорично намалява парите за България.

„Може би по-лошото е позицията на България да се запазят кохезионните и селскостопанските пари, но рязко при това положение да се намалят парите за конкурентоспособност и иновации“, отбеляза той и уточни, че това са парите, които в продължение на 20 години българските предприятия получават, за да обновяват технологичната си база, да се роботизират, да се механизират. По думите му доказано това са средства, които са развили извънредно много българската индустрия, особено малките и средни български предприятия.

Кънев посочи, че успехът на българската индустрия и на българския износ се дължи на тези програми, които сега нашето правителство предлага да бъдат най-драстично орязани.

Реалният бюджетен дефицит за догодина достига 5%, заяви Мартин Димитров

Мартин Димитров пък коментира параметрите на финансовата рамка, която правителството изглежда е представило пред ЕК. Според изчисленията на формацията реалният бюджетен дефицит достига 5%.

"Няма пилот в самолета. Виждате, че правителството и финансовият министър говорят за дефицит около 3% - 3,8%, но предлагат пред Брюксел дефицит 4,3%, който всъщност е 5%. Истинският дефицит е 5%, защото като махнете тези приходи, които са еднократни, като данък свръхпечалба, и ги добавите към дефицита, защото те не са системен приход оттук нататък, истинският дефицит в бюджета за догодина е 5%, което води България към катастрофа", коментира Димитров.

Депутатът Владислав Панев посочи като основни рискове бюджетните буфери

Депутатът Владислав Панев посочи, че основен риск пред бюджета е това, че няма бюджетни буфери за посрещане на евентуални кризи. „Виждате какво се случва в Черно море. Това може да повлияе изключително негативно както на българския износ, така и на българския внос, оттам и на бюджетните приходи с доста сериозен процент. Пореден бюджет няма буфери, дефицитът е на рекордни нива, в същото време потенциалът за теглене на нов държавен дълг също, при високи лихви вече на световните пазари“, каза още той, като заключени, че една регионална криза, която като че ли вече се оформя, би действала доста отрезвяващо на българските публични финанси и ще се види кой всъщност е плувал без бански в морето последните няколко години.