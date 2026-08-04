КС допусна за разглеждане жалбите срещу новоприетия бюджет

Конституционният съд допусна за разглеждане жалбите срещу новоприетия бюджет за тази година.
Двете жалби - едната от ГЕРБ-СДС, а другата - от партия "Продължаваме промяната", ще бъдат обединени в едно дело, по което съдия-докладчик е Соня Янкулова.
От ГЕРБ-СДС смятат, че бюджетът противоречи на Конституцията, тъй като залага бюджетен дефицит от 5,7% от БВП, при положение че Законът за публичните финанси ясно казва, че дефицитът не може да надвишава 3%.
Жалбата на партия "Продължаваме промяната" е заради направени чрез преходните и заключителни разпоредби от Закона за бюджета промени в Кодекса на труда и Закона за съдебната власт.
В отделно дело ще бъде гледана жалбата срещу разпоредбата, променяща Закона за здравето, с която се създава извънреден ред за повторно произнасяне на ТЕЛК по вече влязло в сила експертно решение. По това дело докладчик е съдия Борислав Белазелков.
След като делата са допуснати до разглеждане по същество, предстои Конституционният съд да се произнесе дали оспорените разпоредби противоречат на Конституцията.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.