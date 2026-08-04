BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 105

КС допусна за разглеждане жалбите срещу новоприетия бюджет

Двете жалби - на ГЕРБ-СДС и ПП, ще бъдат обединени в едно дело

04.08.2026 | 20:35 ч. 2
КС допусна за разглеждане жалбите срещу новоприетия бюджет

Конституционният съд допусна за разглеждане жалбите срещу новоприетия бюджет за тази година.

Двете жалби - едната от ГЕРБ-СДС, а другата - от партия "Продължаваме промяната", ще бъдат обединени в едно дело, по което съдия-докладчик е Соня Янкулова.

От ГЕРБ-СДС смятат, че бюджетът противоречи на Конституцията, тъй като залага бюджетен дефицит от 5,7% от БВП, при положение че Законът за публичните финанси ясно казва, че дефицитът не може да надвишава 3%.

Свързани статии

Жалбата на партия "Продължаваме промяната" е заради направени чрез преходните и заключителни разпоредби от Закона за бюджета промени в Кодекса на труда и Закона за съдебната власт.

В отделно дело ще бъде гледана жалбата срещу разпоредбата, променяща Закона за здравето, с която се създава извънреден ред за повторно произнасяне на ТЕЛК по вече влязло в сила експертно решение. По това дело докладчик е съдия Борислав Белазелков.

След като делата са допуснати до разглеждане по същество, предстои Конституционният съд да се произнесе дали оспорените разпоредби противоречат на Конституцията.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

КС дело бюджет
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem