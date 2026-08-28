Кънев: Върви се към централизация, бюджетът засега е “сладки приказки“

Лидерът на ДСБ Радан Кънев коментира пред bTV, че натрупването на дълг може и да изглежда безобидно сега, но хората, които в момента са на около 25-30 години сега, ще трябва да издържат всички след време.

“Българите дадоха възможност на една партия да провежда дългосрочна политика, но такова нещо не се забелязва”, каза още евродепутатът.

По думите му в момента около парите на държавата има само приказки - няма планове, сметки. “Върви се към централизация, а това е грешна формула. Всичко да бъде в едни ръце не е дясно мислене, а дълбоко погрешно схващане“, коментира Кънев.

Той отправи критики и към политиката в здравеопазването. По думите му специалисти от различни области на здравния сектор предупреждават за сериозни проблеми.

“Не съм виждал толкова различни специалисти от здравния сектор, които да вещаят катастрофа. Вижда се опит за суперцентрализация на здравния сектор. Върви политизация на здравето, а не професионализация“, заяви той.

Бюджетът е “сладки приказки”

Що се отнася до бюджета, Кънев заяви, че засега има “твърде много приказки“ и не може да се ангажира с подкрепа. Според него е редно бюджетът да бъде представен достатъчно рано в рамките на бюджетната процедура и много преди президентските избори.

На въпрос дали новият състав на Висшия съдебен съвет ще бъде избран и каква е прогнозата му за гласовете на ПП-ДБ, Кънев отговори, че на първо място всичко зависи от волята на управляващите.

“Те имат възможност да добавят още гласове и да достигнат до 160. Има две реалистични възможности - ГЕРБ или “Продължаваме промяната-Демократична България“, добави евродепутатът.

Според Кънев при избора на членовете на ВСС трябва да бъдат поставени изключително високи изисквания към кандидатите.

“От наша гледна точка, на “Демократична България“, убеден съм и на “Продължаваме промяната“ - имаме комуникация по въпроса - тук наистина ще трябват много високи стандарти, много високи критерии и принципи при определянето на всичките 11 кандидати“, каза Радан Кънев.

Президентските избори

Попитан за предстоящите избори за президент през есента, Кънев определи кандидатурата на Андрей Гюров като очаквана, а евентуалното му участие в надпреварата ще бъде в качеството му на граждански, а не на партиен кандидат.

По думите му сред симпатизантите на формацията няма загуба на доверие към Гюров, а по-скоро нараства нетърпението около решението му дали ще се включи в президентската надпревара.

“Отговорът ще дойде от него и ще бъде публичен“, подчерта Кънев.