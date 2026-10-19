СГС одобри ЕЗА за двамата германски граждани, обвинени за запалването на антените на "Старлинк"

Софийският градски съд разреши издаване на Европейска заповед за арест (ЕЗА) за двама германски граждани, обвинени за запалването на антени на „Старлинк“, по искане на Софийска градска прокуратура, която настоява за задържането им под стража.

Определението подлежи на обжалване в тридневен срок.

Задочно обвинение

По време на заседанието от прокуратурата посочиха, че Зека Ислам и Тирпан Бейтулла са обвинени задочно на 14 октомври за запалването на антени на „Старлинк“ в телепорт "Плана", край село Плана, южно от София. Наказанието, което могат да получат, ако бъдат открити и осъдени, е от 3 до 12 години затвор.

Двамата са били в България само няколко часа

Според обвинението Ислам и Бейтулла са влезли в България през ГКПП "Калотина" на 9 октомври в 17:37 часа, престояли са в България няколко часа и са се оттеглили с автомобила си с немска регистрация отново през граничния пункт към Сърбия в 23:55 часа. При влизане в страната ни са казали, че идват с цел туризъм.

Използвали са ръкавици и маски

В обвинението се посочва, че на 9 октомври около 22:25 часа двамата са запалили антени като три са изгорели до основи, две частично, а три са само засегнати. При престъплението са използвани ръкавици и маски.

Двамата имат лични документи, издадени в Германия, според които са родени 2007 г. Актуалното им местоживеене не е известно, по информация от германските власти.

Защитата твърди, че няма обосновано предположение, че Тирпан Бейтулла и Зека Ислам са извършили престъплението

Адвокат Здравко Стойчев , служебен защитник на Тирпан Бейтулла посочи, че по делото има снимки, като е идентифициран автомобилът на двамата обвиняеми, но не и те. Според него е разколебано предположението, че обвиняемите са извършителите на деянието.

От своя страна адвокат Жанет Манасиева, служебен защитник на Зека Ислам, заяви, че е установено, че двама души са извършили палеж. Според нея обаче обоснованото предположение, че това са Ислам и Бейтула, е спорно. "Може да се окаже в крайна сметка, че не това са лицата, които са осъществили престъпното деяние", добави тя и поиска съдът да остави без уважение налагане на "задържане под стража" и издаване на Европейска заповед за арест.

Според съда възраженията на защитата са неоснователни и може да се направи извод за наличието на обосновано предположение за съпричастността на двамата обвиняеми.

Пред медиите служебните защитници казаха, че ще обжалват решението на съда.

Реакциите

Преди дни на въпрос на БТА изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов заяви, че има заподозрени за палежа на антени за комуникация със сателитната система „Старлинк“.

Премиерът Румен Радев заяви по време на изслушване в парламента по темата, че се води разследване и ще има резултат. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, който също беше изслушан, каза, че са предприети допълнителни мерки за охраната на подобни обекти в страната от страна на структури на МВР, въпреки че отговорността за тези обекти е на техните собственици.

Преди седмица за палежа съобщи Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“, част от „Демократична България“.