Военната карта на Украйна изглежда „мрачна“ за Зеленски

Украйна претърпя тежки три месеца, през които руските сили постигнаха победи по фронта, които вероятно ще продължат през зимата.

„Тенденцията е много тревожна и няма причина да очакваме ситуацията да се успокои и през декември“, каза пред Newsweek Емил Кастехелми от базираната във Финландия Black Bird Group.

В публикация в социалната мрежа X, OSINT анализаторът посочва, че през трите месеца до декември войските на Москва са превзели около 1600 квадратни километра в Украйна и 500 в руската Курска област, където украинските сили нахлуха, но вече загубха западния фланг, както и позиции в района на Донбас.

В публикацията се казва, че тежките загуби на Русия не са спрели ускорението на нейното настъпление и "тази есен е била мрачна за Украйна“.

Руската офанзива е съсредоточена около Донецкия логистичен център Покровск, както и Курахово. Москва превзе Въгледар през октомври и бързо напредна към Велика Новосилка.

„Украинците имаха проблеми със стабилизирането на фронта тук от дълго време и през ноември темпото на руското настъпление там само се ускори дори от септември и октомври“, каза Кастехелми пред Newsweek .

