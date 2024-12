Гняв в Южна Корея: Хиляди искат оставката на президента и се чудят "Какво си мислеше?" ВИДЕО

Хиляди маршируват по улиците на центъра на Сеул, въпреки минусовите температури, настоявайки президента Юн Сук Йол да напусне поста си, след като предизвика изключителен хаос в държавата.

Гневната тълпа върви със силни скандирания "арестувайте Юн Сук Йол" и транспаранти, призоваващи за края на неговото управление. А начело на протеста е дори барабанна трупа, придружена от танцьори. Те не бяха успокоени дори и от оставката на министъра на отбраната Ким Йон Хюн.

В късно вечерно обръщение, което хвърли парламента на Южна Корея в хаос и постави на изпитание ангажимента на страната към демокрацията, президентът Юн Сук Йол обяви, че налага военно положение.

Южна Корея е стабилна, просперираща демокрация - въпреки това Юн твърди, че въвежда военно управление, за да спаси страната от тъмните сили. Той нарече контролираното от опозицията Народно събрание "свърталище на престъпници", което "се опитва да парализира" правителството.

Неговата шокираща декларация всъщност беше опит да получи контрол върху властта, който му убягваше, откакто спечели президентския пост през 2022 г. с най-малката разлика в историята на Южна Корея. Часове по-късно той беше принуден да отстъпи, тъй като пред Народното събрание се събраха разярени протестиращи и депутати - депутатите влязоха вътре и гласуваха против заповедта.

Военно положение беше въведено за последно в Южна Корея през 1979 г., предизвикано от убийството на тогавашния военен лидер при преврат. Днешна Южна Корея обаче е далеч от това, както и от последвалите репресивни години. Но пък не минава и месец без спорове, в които президентът да не е намесен.

В края на 2022 г. той беше критикуван за реакцията на правителството му на ужасяващата трагедия по време на Хелоуин, която уби 159 млади хора в Сеул. Тогава имаше призиви за разследване на съпругата му, след като тя беше хваната да приема чанта на Dior като подарък.

През април тази година партията му претърпя поражение на парламентарните избори, оставяйки го в безнадеждна позиция. Само тази седмица той беше въвлечен в политическа битка с опозиционните депутати за бюджета на страната. Дори преди да каже на южнокорейците, че спира правата им, процентът му на одобрение беше под 20%.

В обръщението на Юн има някои улики за това какво е мислил. Това, което веднага стана ясно, беше, че той е разочарован от контролирания от опозицията парламент. В обръщението си във вторник вечер той нарече събранието, където тя упражнява своя мандат, „чудовище, което разрушава либералната демократична система“.

Споменаването на заплаха от Северна Корея и „антидържавните сили“ предполага, че президентът се е надявал да получи подкрепа от онези десни консерватори в Южна Корея, които наричат ​​либералните политици „комунисти“. Но президентът разбра погрешно своята страна и нейната политика.

Изявлението му беше смразяващо напомняне за период, който мнозина в Южна Корея се опитаха да забравят. По телевизията водещите трепереха, докато четяха новините. През 1980 г., когато продемократични активисти, много от които студенти, излязоха по улиците на град Куанджу, за да протестират срещу военното положение, армията отговори с насилие и около 200 души бяха убити.

