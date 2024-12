Процесът за масово изнасилване на Жизел Пелико: Бившият й съпруг е осъден на 20 години затвор

Френски съд призна Доминик Пелико за виновен в многократно упояване и изнасилване на тогавашната си съпруга Жизел в продължение на почти десетилетие и канене на десетки непознати да изнасилят тялото й в безсъзнание в случай, който ужаси света, пише Ройтерс.

72-годишният мъж, който беше женен за Жизел в продължение на 50 години, получи максималната присъда от 20 години затвор. Той се призна за виновен по обвиненията.

Жизел Пелико, която се отказа от правото си на анонимност, благодари на поддръжниците си след присъдите и каза, че уважава решението на съда. "Този ​​процес беше много тежко изпитание", каза тя в първите си коментари в края на произнасянето на присъдата.

"Мисля за неразпознатите жертви, чиито истории често остават в сянка. Искам да знаете, че споделяме една и съща битка".

