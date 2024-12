Терорът се върна в Германия: Какво знаем за атаката в Магдебург ВИДЕО

Мъжът, който се вряза с кола в коледен базар в Германия, не е бил познат на властите, съобщават от BBC.

Снощи кола се вряза в тълпа от хора на коледен базар в германския град Магдебург, убивайки най-малко двама души. Още над 70 са ранени. Една от потвърдените жертви е малко дете.

Кадри в социалните медии от мястото на инцидента показват превозно средство, което се носи с висока скорост по тясна алея между сергиите на коледния базар, блъскайки много хора. Местните власти казват, че подозират, че това е умишлено нападение, като първата версия е, че мъжът е действал сам. Все пак разследващите отбелязват, че е прекалено рано да се изключи участието и на по-широка мрежа.

Заподозреният е арестуван от полицията. Твърди се, че той е 50-годишен саудитски гражданин, който работи като лекар в Германия от 2006 г. Той има разрешение за постоянно пребиваване.

The arrest of the attacker who drove into a Christmas market crowd in Magdeburg, Germany. pic.twitter.com/ZYhRROI8SP

„Съвсем наскоро той е работил като лекар в Бернбург (на 40 км от Магдебург). Според настоящата ни информация той е действал сам. Няма информация за други извършители. Всичко останало е предмет на по-нататъшно разследване", съобщиха от полицията.

Според някои германски медии заподозреният не е бил известен на властите като ислямистки екстремист, докато социалните медии и публикациите онлайн изглежда показват, че той е бил критичен към исляма.

Жена, която с партньора си на коледния базар в Магдебург, разказа пред Bild, че е прегръщала приятеля си, когато колата се е приближила към тях.

"Той беше ударен и колата го отнесе. Беше ужасно", казва 32-годишната Надин.

Кадри, публикувани в германски медии, показват как черна кола връхлита с висока скорост тълпа от хора, като продължава да се движи напред стотици метри.

Terror returns to the streets of Germany.

A maniac has driven a car through Christmas crowds in the city of Magdeburg.

2025 is going to be fraught with danger in Europe and the UK. pic.twitter.com/I6KfcAvHty