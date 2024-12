Увеличава се броят на оцелелите след самолетната катастрофа в Казахстан ВИДЕО

32-ма са оцелелите от разбилия се самолет край казахстанския град Актау днес. Според последната информация загиналите са над 30, по-рано днес АП съобщи за 42-ма загинали.

Самолетът е бил на азербайджанските авиолинии. На борда е имало 67 души с екипажа.

❗️ Breaking: Footage from inside the airplane (Azerbaijan Airlines) a few moments before it crashed in Aktau

According to Russian media, one of the passengers threw these images to his wife as soon as he realized that the plane was falling. In the video you can hear people… pic.twitter.com/GKne8Rjlvd