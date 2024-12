Трети инцидент за деня: Самолет се приземи аварийно в Осло и излезе от пистата

Трети сериозен инцидент с пътнически самолет се случи само в рамките на ден.

"Боинг" 737-800 е осъществил аварийно кацане в Осло заради проблем с хидравликата. При приземяването той е излязъл от пистата и е спрял в тревните площи около нея.

За щастие при инцидента няма сериозно пострадали сред 182-та пасажери и екипаж.

Полетът е трябвало да пътува от Норвегия към Нидерландия, но заради проблема се е наложило да се върне в Осло.

Това е трети сериозен инцидент с полет за изминалия ден. Както е известно, самолет на компанията Jeju Air със 181 души на борда и пътуващ от Тайланд за Южна Корея, се разби при приземяване днес. Всички на борда, освен двама души, загинаха, предаде "Франс 24“. "От 179-те загинали са идентифицирани 65 души", заяви националната пожарна служба.

Властите посочват като вероятни причини за катастрофата удар от птица и неблагоприятни метеорологични условия. Американската компания "Боинг" (Boeing) заяви, че поддържа контакт с "Чеджу Еър" и е "готова да окаже подкрепа".

При третият инцидент от деня в Халифакс, Канада, част от самолет на Air Canada се запали след твърдо кацане. Заради инцидента летището временно бе затворено, а пътниците са евакуирани, без пострадали.

Полет 2259 на Air Canada, самолет от Сейнт Джонс, Нюфаундланд,, извърши твърдо кацане, след което част от него се запали.

Според пътниците по време на кацането самолетът започнал да се накланя наляво, което предизвикало силен удар и едно от крилата се плъзнало по пистата, предизвиквайки искри.

Очевидци съобщават, че са видели огън и дим от лявата страна на самолета.

3rd plane:

🚨 In Oslo, Norway, another Boeing 737, made an emergency landing and skidded off the runway due to a malfunction in its hydraulic system pic.twitter.com/p8Z0sKrxR3