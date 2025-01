Датската полиция разследва 20 мистериозни дрона близо до Копенхаген ВИДЕО

Датската полиция съобщи в събота, че разследва сигнал за около 20 дрона над пристанището Коеге, югозападно от Копенхаген, съобщава Associated Press.

В изявление, цитирано от Датското радио, регионалната полиция посочва, че когато служителите й пристигнали на мястото в петък вечерта, успели да видят четири големи дрона над пристанището Коеге.

