Как реалността в Южна Корея стана по-странна и от измислицата в Южна Корея

Петък сутринта донесе драматичен обрат в задълбочаващата се политическа криза в Южна Корея.

Антикорупционните следователи, опитващи се да арестуват президента Юн в официалната му резиденция, бяха принудени да се оттеглят след напрегнато противопоставяне със стотици от неговите сили за сигурност. Съобщава се за сбивания. Отвън хиляди негови поддръжници се бяха събрали в смразяващия студ, за да го „защитят“, някои образуваха човешки вериги, докато десетки полицаи бяха в готовност.

Това беше последният забележителен епизод в безпрецедентна каскада от кризи през последния месец: неуспешната декларация на президента за военно положение, два импийчмънта, заповедта за арест срещу него за бунт, а след това, макар и несвързано, най-лошата авиационна катастрофа в страната, убила 179 души миналата неделя, хвърли нацията в траур и остави много южнокорейци и външни хора объркани и изтощен от постоянните сътресения.

Трябва да е пиков момент за общуване в Сеул, но атмосферата изглежда странно приглушена. Улиците са по-тихи от обикновено и това не се дължи само на зимния студ. Собствениците на ресторанти казват, че масите им са по-празни, а туристическите места посрещат по-малко посетители. На вечери и кафенета разговорът неизбежно се насочва към политическата криза и самолетната катастрофа.

„Честно казано се надявам да има повече положителни новини през 2025 г.“, казва Ким Дже Хун, собственик на местен бизнес в Сеул. Тази година традиционната новогодишна церемония по биене на камбаните в павилиона Bosingak премина в необичайна тишина. Там, където обикновено се събираха хиляди празнуващи, настроението беше мрачно, липсваха обичайните възгласи.

Има чувство на скрито безпокойство. Разбира се, декларацията за военно положение в началото на декември продължи само шест часа, но какво щеше стане, ако не беше? Особено за по-младото поколение военното положение беше нещо от разказите на родителите им или от учебниците по история за 80-те години на миналия век. Сега те станаха свидетели на това, което мнозина наричат ​​най-сериозната заплаха за южнокорейската демокрация след онези мрачни дни: специални части нахлуха в парламента, войски, получаващи заповеди да използват сила срещу избрани политици, всеобхватни ограничения на движението и протоколи за медийна цензура, готови за въвеждане. „Ами ако“ не беше шега.

Живеейки в Сеул, противоречията на съвременна Южна Корея никога не са се чувствали по-ярки. Това е страна, която майсторски се е представила глобално чрез K-pop, наградени филми и Netflix сензации като Squid Game и All of Us are Dead. И все пак - под лъскавата повърхност стари рани и нови кризи раздират обществото.

Тези горчиви разделения се разиграват ежедневно пред президентската резиденция в Сеул, докато протестиращите се изправят срещу полицейски барикади: поддръжници на импийчмънтния президент развяват знамена и викат „незаконен импийчмънт“, докато опонентите му настояват за незабавен арест за опит за сваляне на демокрацията.

Развръзката започна в нощта срещу 3 декември, когато получих съобщение от приятел, че е обявено военно положение. Беше напълно неочаквано. След това телефонът ми отново иззвъня с предупреждение за извънредни новини, съобщаващо, че всички медии ще бъдат ограничени. Не можех да разбера или да повярвам какво се случва.

Взех такси до Народното събрание и пристигнах, за да заваря полицейски автобуси, наредени по улиците, и служители, образуващи човешки барикади на всеки вход. Гражданите викаха: „Отворете вратите! докато военни хеликоптери кръжаха над главите им. Гледката как кацат на територията на парламента изглеждаше сюрреалистична, като нещо от екшън трилър.

Вътре в сградата части от специалните сили счупиха прозорци, за да си пробият път насила, докато служители на парламента отчаяно се опитваха да ги задържат с пожарогасители. През тези шест сюрреалистични часа демокрацията на Южна Корея висеше на косъм, докато парламентът не успя да отмени указа и президентът отстъпи.

Ден след ден десетки хиляди протестиращи се събираха пред парламента в студа, настоявайки за отстраняването на президента, докато размахваха K-pop светещи стикове, обикновено запазени за концерти, като символи на съпротивата. Дори влиятелният консервативен вестник Chosun Ilbo се обърна срещу Юн, наричайки обявяването му за военно положение „национален срам“.

За журналисти като мен кризата може би имаше един неочакван ефект: тя изтръгна местните медии от годините на нарастваща плахост след атаките на Юн срещу това, което той нарече „фалшиви новини”. Телевизиите, станали предпазливи под натиска, изведнъж започнаха да излъчват смели разследвания. Изчезналите от екраните политически коментатори се завърнаха с яростни критики. Новинарските издания, които някога внимателно претегляха всяка дума за администрацията, сега проведоха подробни разследвания на планирането зад обявяването на военно положение.

Когато парламентът гласува импийчмънт, 12 членове на собствената партия на Юн се разделиха, за да достигнат необходимото мнозинство от две трети. Неговият временен заместник, Хан Дък-су, беше отстранен дни по-късно за отказ да назначи съдии, необходими за процеса срещу Юн в конституционния съд. В рамките на две седмици Южна Корея ефективно премина през трима различни лидери, като финансовият министър Чой Санг-мок стана последният действащ президент. Юн, отстранен от длъжност, все още е изправен пред заповед за арест за бунт.

Кризата разкри грешките в южнокорейското общество, които са по-дълбоки от просто политическо разделение.

Само на 38 километра от моя апартамент се намира това, което се нарича най-силно укрепената граница в света, отвъд която стои един от най-репресивните режими на Земята. Тази близост до Северна Корея определя всичко тук. Когато Юн обяви военно положение, той (без доказателства) се позова на призрака на „про-севернокорейските антидържавни сили“ сред своята парламентарна опозиция – реторика, която може да звучи анахронично за външни лица, но резонира дълбоко в общество, все още технически във война.

Всеки ден телефонът ми може да получи спешен сигнал за летящи севернокорейски ракети ли следващата, новини за севернокорейски балони, пълни с боклук, плаващи на юг. Веднъж съдържанието на спукан балон наистина се приземи на прага ми: пластмасови опаковки от газирана напитка, произведена в Пхенян. Тези сюрреалистични прониквания съществуват съвместно с ултрамодерната фасада на Южна Корея – страна на Samsung и роботи баристи, която едновременно се бори с напрежението от ерата на Студената война.

„Ние свикнахме с тази реалност“, казва Kwon Мин-юнг, студент в Сеул. „Мисля, че повечето хора забравят за това и съм изненадан от целия шум в международните медии, когато Северна Корея ни провокира.“

Консервативно-либералното разделение до голяма степен се определя от позицията на хората към Северна Корея: ястреби срещу гълъби, конфронтация срещу ангажираност. В парната баня на моята местна фитнес зала възрастни посетители си спомнят и открито възхваляват „стабилността“ на минали военни диктатури, разглеждайки декларацията за военно положение на Юн като необходима за „изкореняване на комунистите“.

Сега, когато страната се бори с всички тези кризи, завършени с ужасяващата катастрофа на пътнически самолет, тези политически разделения временно смекчиха. Може би тези моменти на споделена скръб служат като напомняне, че под всички политически турбуленции и противоречия остава обща нишка, която свързва нацията.

Но „какво ще стане, ако“ от тези шест часа през декември продължава да преследва една страна, която все още се опитва да разбере колко близо е била до ръба. Шестчасовото бездействие, което завърши без ареста на Юн в петък, напомняше колко несигурно е бъдещето.

Коментарът е на Рафаел Рашид - базиран в Сеул журналист на свободна практика и автор на "Кореята, която отказваме да видим"

