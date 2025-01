Мъск се заигра с политиката в чужбина, лидерите се чудят как да го укротят

Личната външна политика на Илон Мъск за насърчаване на крайнодесни партии предизвиква възмущение сред лидерите в Европа и ги поставя пред дилема: Как да укорят технологичния титан, но без да ядосат новия му покровител Доналд Тръмп?

Мъск може лесно да бъде определен като "палав антагонист", който просто обича да шокира и преследва собствените си мании един пост по X.

Но той не е просто някакъв трол. Той е най-богатият човек в света, притежава някои от най-стратегическите и влиятелни бизнеси в света и притежава мощна мрежа от социални медии. Мъск подчертава огромното си влияние като популистка сила, стимулираща политическите провокатори като един вид наднационална недържавна власт от един човек.

Нещо повече - той е в състояние да предвиди международния срив, който вероятно се очаква, когато новоизбраният президент се завърне в Белия дом след две седмици, и потенциалните конфликти на интереси, които предстоят. Това е така, защото пионерът на Tesla и SpaceX няма да бъде просто мощен свободен агент, а съветник от вътрешния кръг на новото правителство на САЩ начело на Министерството на правителствената ефективност. Следователно ще бъде трудно да се разбере къде свършва политиката на Мъск и къде започва официалната външна политика на САЩ.

За чужденците неговите атаки срещу избрани длъжностни лица, с които той не е съгласен, рискуват да изглеждат като опит на бъдещо правителство на САЩ да се намеси в политиката на други демокрации и суверенни нации, за да дестабилизира техните правителства.

Ходовете му повдигат въпроса дали той работи по напътствията на Тръмп, възприеман е от новоизбрания президент като полезен авангард на смущенията или скоро може да доведе до дразнене на 47-ия президент, докато се опитва да постави своя печат върху света.

“Ще изпълнява ли Мъск външнополитическата програма на Тръмп, действайки като личен негов посланик навсякъде?“ каза Линдзи Горман, управляващ директор и старши сътрудник в Германския фонд Маршал. “Или Мъск ще прокарва собствената си визия за глобалните дела, която може да съвпада с Тръмп в някои отношения, но не и в други. И тогава каква ще бъде динамиката на мощността между тези двамата?“

Готовността на Тръмп да толерира яростните атаки на Мъск срещу съюзническите лидери също е знак, че следващите месеци може да са още по-нестабилни за приятелите на Америка от първия му мандат. Тази реалност се разигра в понеделник, когато канадският премиер Джъстин Трюдо обяви оставката си. Трюдо отдавна беше изчерпал доверието на канадците и собствената си Либерална партия. Но заплахите на Тръмп за налагане на мита от 25% изостриха политическата криза в Отава и може би са ускорили напускането на противника, наречен от Тръмп “губернатор“ на 51-вия американски щат.

Очевидното чувство за свобода, което Тръмп и Мъск изпитват, когато играят политика в чужбина, също е маркер за самочувствието в света на MAGA преди встъпването в длъжност на Тръмп. Те демонстрират вяра, че силата им им позволява да тормозят по-малките страни и може да предвещават ново и по-нахално въплъщение на “Америка на първо място“.

Европейските лидери започват да критикуват Мъск

Нападките на Мъск, предадени на неговите 211 милиона последователи на X, скъсаха нервите и търпението на лидерите на някои от най-близките традиционни съюзници на Америка и разпалиха трансатлантическо напрежение преди втория мандат на Тръмп, пише в анализа си CNN.

Британският министър-председател Кийр Стармър, който беше мишена на Мъск от седмици, предупреди, че собственикът на SpaceX е прекрачил “линията“, след като каза, че британският министър, отговарящ за защитата на децата, трябва да бъде вкаран в затвора и беше апологет на изнасилването.

Френският президент Еманюел Макрон обвини Мъск, че подклажда ново “международно реакционно движение“ и се намесва в изборите. Премиерът на Норвегия Йонас Гар Стьоре каза, че е “тревожно“, че човек с такава власт е толкова пряко замесен в делата на други страни.

Германското правителство вече разкритикува мултимилиардера за подкрепата на крайнодясна проруска партия, Алтернатива за Германия (AfD), на предстоящите избори. Мъск ще приеме лидера на партията в интервю за X тази седмица.

Негодуванието, предизвикано от Мъск, отразява основната идеология на движението на Тръмп “Да направим Америка отново велика“. Той преследва политици от властта и се стреми да насърчи крайнодесни, аутсайдери популисти, чиито възгледи и темперамент отразяват тези на новоизбрания президент. В Европа, както и в Съединените щати, много гласоподаватели започнаха да се възмущават от правителствата, които смятат, че не са успели да подобрят икономическото си положение и да спрат имиграцията.

За много американци Мъск просто упражнява правата си по Първата поправка. Но в Европа, континент, преследван от ужаса на крайнодесния екстремизъм, неговата подкрепа за радикалния популизъм се възприема от много лидери като обидна и по-малко като пример за свобода на словото, отколкото като опит за задушаване на свободите и демокрацията.

Тръмпизмът е несъвместим с някои от съюзниците на Америка

Националистическата ДНК на външната политика на Тръмп често е реакция на политиките и поведението на лявоцентристките лидери на Запада.

Това може да помогне да се обясни измъчването на Трюдо от страна на новоизбрания президент. Канадският премиер само преди часове подаде оставка и вероятно ще бъде наследен от лидера на Консервативната партия Пиер Поалиевр, който споделя някои от популистките тенденции на Тръмп, включително по отношение на имиграцията, и склонността му да награждава опонентите си с подигравателни прякори. Но той също така осъди клеймото на Тръмп на Канада като 51-ия щат и начело на правителство с мнозинство, той може да се окаже по-страшен преговарящ по търговските въпроси от силно отслабения Трюдо.

По същия начин, ако Мъск се опитва да дестабилизира Стармър, действията му произтичат от неразбиране на политическата динамика на Великобритания.

Стармър се почувства длъжен да говори, след като Мъск използва X, за да го обвини в съучастничество в действията на престъпни банди в исторически скандал за злоупотреба с деца, който той ръководи като директор на прокуратурата. В други изкривявания на истината Мъск също твърди, че Джес Филипс, министърът по сигурността на правителството, е “чисто зло“ и “нечестиво същество“.

Стармър предупреди, че “тези, които разпространяват лъжи и дезинформация, колкото е възможно по-далеч и възможно най-широко – те не се интересуват от жертвите, те се интересуват от себе си“.

Въпреки инстинктите си за транзакции и желанието си да сплаши други лидери, Тръмп може да се нуждае от помощта на американските съюзници един ден, а лудориите на Мъск правят много по-трудно за тях да се съобразят с идващия американски президент.

Ед Дейви, лидерът на Либералдемократите, партията с третата най-много членове в Камарата на общините на Великобритания, изрази тази антипатия към Тръмп в понеделник. “На хората им писна Илон Мъск да се намесва в демокрацията на нашата страна, когато той очевидно не знае нищо за Великобритания“, каза с ироничен тон Дейви в X.

People have had enough of Elon Musk interfering with our country’s democracy when he clearly knows nothing about Britain.

It’s time to summon the US ambassador to ask why an incoming US official is suggesting the UK government should be overthrown.