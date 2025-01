Откриха две тела в колесника на самолет, кацнал на летището в Холивуд

Две тела бяха открити в отделението на колесника на самолет JetBlue Airways. Самолетът е кацнал на международното летище “Форт Лодърдейл” в Холивуд през нощта. Машината е излетяла от Ню Йорк.

JetBlue излезе с изявление, в което се казва, че двама души са открити мъртви в отделението на колесника на самолет в понеделник вечерта. Телата са открити при рутинна проверка след кацането на самолета.

“Обстоятелствата около това как са влезли в самолета остават в процес на разследване“, каза JetBlue, допълвайки, че се ангажират да работа в тясно сътрудничество с властите, за да се разбере какво се е случило.

Превозвачът каза, че самолетът последно е оперирал като полет 1801 от международното летище Джон Ф. Кенеди в Ню Йорк.

Airbus A320 е излетял от JFK в Ню Йорк в понеделник вечерта в 20:20 ч. Самолетът е пристигна на летище “Форт Лодърдейл” с няколко минути закъснение в 23:03 ч, съобщава CBS news.

Детективите от отдела за престъпления и убийства работят, за да разберат как двамата души са се озовали в отделението за колела. Окръжната съдебна медицина ще извърши аутопсии, за да установи причините за смъртта и на двете лица.

JetBlue Airways е със седалище в Лонг Айлънд Сити в Куинс, Ню Йорк. Има полеви офис в имота на международното летище в Орландо.

