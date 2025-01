Тръмп-младши: Гренландия обича Америка и Тръмп!

Доналд Тръмп-младши пристига в Гренландия за “лично пътуване“ след противоречиви и заплашителни забележки, направени от баща, новият президент на САЩ Доналд Тръмп, който няколко пъти спомена, че САЩ трябва да притежават арктическата територия.

Доналд Тръмп-младши пристигна в Гренландия във вторник на фона на напрежение между Тръмп-старши и министър-председателят на Дания.

Тръмп многократно е изразявал желанието си да придобие арктическата страна и да я постави под собственост на САЩ. Бъдещият президент на САЩ представи идеята за закупуване на страната от Дания, предложение, което беше бързо и рязко отхвърлено от Копенхаген, който подчерта, че Гренландия принадлежи на народа на Гренландия и че страната не е за продан.

След пристигането на Тръмп младши в Гренландия, Доналд Тръмп наля допълнително масло в огъня. На пресконференция в имението си във Флорида Мар-а-Лаго, само две седмици преди да поеме президентския пост за втория си мандат, Тръмп се удвои, изразявайки продължаващия си интерес да поеме контрола над страната под датската корона от съображения за национална сигурност.

“Нуждаем се от Гренландия за целите на националната сигурност”, каза Тръмп пред журналисти, съобщава Euronews.

Паралелно на пресконференцията на Тръмп-старши, мнозина вярваха, че Тръмп-младши е бил изпратен в Гренландия от баща си, за да се срещне с официални лица, да изпълни секретни задачи или да събере информация, която може да бъде от полза за новия президент, ако някога реши изпълни заплахите си.

Президентският син отрече тези спекулации и настоя, че посещението му е чисто лично и той идва в Гренландия само като турист, придружен от близки приятели.

“Ние сме тук само като туристи, виждайки го, изглежда като невероятно място, говорихме да отидем от известно време, всъщност трябваше да съм тук миналата пролет. Наистина съм развълнуван, че съм тук. Страхотна страна, пейзажът, който идваше, беше просто невероятен, така че просто много се развълнувах, че съм тук. Благодаря ви“, каза Тръмп-младши в отговор на репортер, който постави под съмнение намерението на посещението му.

Тръмп-младши и неговите спътници бързаха да напуснат летището в Нуук, отказвайки да дават повече подробности за посещението си. “Малко сме притиснати от времето, защото имаме само няколко часа дневна светлина, така че трябва да видим всичко”, каза групата пред репортери.

Репортер многократно попита Тръмп-младши дали има някакво съобщение от баща си, на което Тръмп-младши отговори: “Той изпраща поздрави на всички в Гренландия“.

Тръмп-младши не е планирал да остане дълго в страната. Преди пристигането му служители в Гренландия казват, че са били уведомени за посещението, за да се гарантира, че са взети подходящи мерки за сигурност на летището, за да може личният самолет на фамилията Тръмп да кацне безпроблемно. Служителите добавят, че плановете, които са получили, показват, че посещението е било сравнително кратко, само между четири и пет часа.

По-късно в социалната мрежа Х синът на новият президент на САЩ сподели и впечатленията си от пътуването: “Гренландия обича Америка и Тръмп!!! Невероятни хора със също толкова страхотен прием. Те просто искат да могат да използват някои от невероятните ресурси, които имат, и да позволят на себе си, на страната си и на децата си да процъфтяват”.

Greenland loves America and Trump!!! Incredible people with an equally awesome reception. They just want to be able to utilize some of the incredible resources that they have and allow themselves, their country, and their kids to flourish. pic.twitter.com/7TPz0DACKX