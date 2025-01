Тръмп пак с намеци към Канада, показа нова карта на САЩ

Новоизбраният президент Тръмп отново предложи Канада да бъде добавена като 51-ия щат на САЩ, споделяйки карти, показващи Канада като част от САЩ.

Във вторник вечерта Тръмп сподели две публикации в своята социална медийна платформа Truth Social – една с карта на САЩ и Канада с надпис “Съединени щати“ в двете страни и друга публикация със САЩ и Канада, покрити с американско знаме.

"О, Канада!”, написа новият президент в социалната мрежа.

В последно време Тръмп настоява Канада да бъде добавена към САЩ, пише Fox news.

"Канада и Съединените щати. Това наистина би било нещо", каза Тръмп на пресконференция в своята резиденция Мар-а-Лаго в Палм Бийч, Флорида. “Те трябва да са държава“, не спря с намеците си новият 47-ми президент на САЩ.

В понеделник Доналд Тръмп заяви в публикация в социалните медии, че “много хора в Канада ОБИЧАТ да бъдат 51-вият щат“.

“Съединените щати не могат повече да страдат от огромните търговски дефицити и субсидии, от които Канада се нуждае, за да остане на повърхността“, написа той в Truth Social.

“Джъстин Трюдо знаеше това и подаде оставка. Ако Канада се обедини със САЩ, нямаше да има мита, данъците щяха да паднат значително и те щяха да бъдат НАПЪЛНО СИГУРНИ от заплахата на руските и китайските кораби, които постоянно ги заобикалят,“ добави Тръмп. “Заедно каква страхотна нация би била!!!“

Трюдо, който обяви в понеделник, че ще подаде оставка като министър-председател на Канада, след като бъде избран негов заместник, каза, че няма начин Канада да се присъедини към САЩ.

“Няма шанс като снежна топка Канада да стане част от Съединените щати“, написа Трюдо в социалната мрежа X. “Работниците и общностите в двете ни страни печелят от това, че са най-големият партньор за търговия и сигурност“.

