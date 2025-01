Вулканът “Ибу” в Източна Индонезия изригна ВИДЕО

Вулканът “Ибу” в Източна Индонезия изригна днес, като изхвърли лава и издигна стълб от дим на височина четири километра в небето, съобщи националната геологическа агенция, цитирана от AFP.

Вулканът, който е един от най-активните в Индонезия, се намира на остров Халмахера в Молукския архипелаг.

„Лава беше забелязана на два километра от центъра на изригването“, се казва в изявление на Мохамед Вафид, директор на Геологическата агенция.

#Volcano#MountIbu is one of Indonesia's most active volcanoes. In 2023, it erupted 21,100 times, including an eruption on November 14 that prompted an aviation warning.

Mount Ibu is 1,325 meters (4,347 feet) tall, located on Halmahera island in the North Maluku province of… pic.twitter.com/6LT9FYyAj4