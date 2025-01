Starship на SpaceX експлодира по време на полет

Ракета Starship на SpaceX се разпадна в космоса минути след изстрелването от Тексас в четвъртък, принуждавайки полетите на авиокомпаниите над Мексиканския залив да променят курса си, за да избегнат падащи отломки и да забавят водещата ракетна програма на Илон Мъск, съобщава Ройтерс.

Контролът на мисията на SpaceX загуби контакт с новомодернизирания Starship, носещ първия си тестов полезен товар от фалшиви сателити, но без екипаж, осем минути след излитане от своите ракетни съоръжения в Южен Тексас в 17:38.

„Наистина загубихме всички комуникации с ракетата – това по същество ни казва, че сме имали аномалия с горния етап“, каза мениджърът по комуникациите на SpaceX Дан Хуот, потвърждавайки минути по-късно, че корабът е изгубен.

Десетки търговски полети са отклонени към други летища или са променили курса си, за да избегнат потенциални отломки, според уебсайта за проследяване на полети FlightRadar24.

Федералната авиационна администрация, която регулира частните дейности по изстрелване, коментира, че за кратко е забавила и отклонила самолетите около района, където падат космическите отпадъци, но оттогава нормалните операции са възобновени.

FAA редовно затваря въздушното пространство за космически изстрелвания и повторни влизания, но може да създаде „зона за реагиране на отломки“, за да предотврати навлизането на самолет, ако космическото превозно средство претърпи аномалия извън първоначално затворената зона.

Горният етап на Starship, 2 метра (6,56 фута) по-висок от предишните версии, беше „кораб от ново поколение със значителни подобрения“, каза SpaceX в описание на мисията преди теста. Той трябваше да направи контролирано падане в Индийския океан приблизително час след изстрелването си от Тексас.

Мъск коментира в социалната мрежа Х, че предварителната оценка на повредата показва вътрешно изтичане на течно кислородно гориво, което е увеличило налягането и е довело до разпадането на ракетата.

Preliminary indication is that we had an oxygen/fuel leak in the cavity above the ship engine firewall that was large enough to build pressure in excess of the vent capacity.

Apart from obviously double-checking for leaks, we will add fire suppression to that volume and…