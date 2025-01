Оръжия, бележки, карти... Как се бият севернокорейците на фронта в Украйна?

Фразите, отпечатани на корейски език с груби руски транслитерации върху овехтяло парче хартия, за което украинските войски казват, че са свалили от мъртъв севернокорейски войник този месец, предлагат забележителна представа за това как Русия изглежда е подготвила новите си съюзници да вземат украински пленници по време на нападенията си на фронтовата линия.

Украинските войски използват такива документи и други предмети, които са възстановили от бойното поле, за да разберат по-добре хилядите севернокорейски войници, които атакуват позициите им през последните седмици в последната глобална ескалация на войната между Русия и Украйна, пише The Washington Post.

Предметите и разказите на украинските войници за сблъсъците им със севернокорейските сили създават представа за тайните севернокорейски войски, чието съществуване не е потвърдено нито от Русия, нито от Северна Корея, като за силно мотивирани, организирани, добре обучени и по-добре екипирани от руската пехота, въпреки че понасят тежки загуби.

Снимка: GettyImages

Украйна изглежда все по-нетърпелива да събере доказателства за нарастващата роля на Северна Корея във войната, докато новоизбраният президент Доналд Тръмп се подготвя да встъпи в длъжност на 20 януари. Тръмп, който се срещна няколко пъти със севернокорейския лидер Ким Чен Ун по време на последния си президентски мандат, обеща да сложи край на конфликта.

Иззетите предмети са особено важни поради това колко трудно е било за украинските войски да заловят и разпитат севернокорейци в хода на бойните действия. За разлика от много руски войници, за които украинските войници казват, че често се предават доброволно, севернокорейците са се сражавали до смърт или са се самоубивали с гранати, за да избегнат залавяне.

Украинските военнослужещи от специалните сили показват на репортерите на изданието списък с 23 корейски и руски фрази, заедно с ръкописни новогодишни писма, приписвани на Ким, както и бронежилетки, екипировка, комплекти за първа помощ, военни документи, лопата, нож украинско производство и два модерни руски щурмови пушки, извлечени през последните седмици от загинали севернокорейски войници.

31-годишният Влад, член на 1-ви батальон от 8-ми полк на Силите за специални операции на Украйна - подразделението, което показа екипировката и документите на The Post, заяви, че Русия изглежда следва манталитета на „най-доброто за госта“, когато подготвя съюзниците си за битка.

„Руснаците са били много по-зле екипирани“, каза той. „Руснаците се опитваха да се покажат пред севернокорейците.“ Подобно на други украински войници, цитирани в тази статия, той говори при условие, че ще бъде използвано само първото му име, в съответствие с правилата на украинската армия.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви този месец, че през последните седмици са били убити или ранени до 4000 севернокорейски войници, като само двама са били заловени живи. Двамата мъже са били ранени и прехвърлени в ареста в Киев, където Зеленски заяви, че са разпитвани и лекувани от нараняванията си.

Снимка: GettyImages

Досега севернокорейските атаки бяха ограничени до малкия анклав в западната руска област Курск, който украинските войски контролират от август миналата година. През последните дни, след седмици на непрестанни нападения, севернокорейските войски почти не се появяват на бойното поле, твърдят украинските военни, въпреки че руските атаки продължават.

Внезапното им отсъствие може да е сигнал, че те се прегрупират и преценяват бъдещите си действия, а може и да е отражение на широко разпространените наранявания и изтощение след последните атаки.

„Те ближат раните си“, казва 25-годишният Виталий, друг войник от батальона на специалните сили, който миналия месец прекара осем часа в престрелка със севернокорейски войски.

Произходът на писмата, в които се споделят новогодишни пожелания и се благодари на войниците за това, че са се сражавали в името на родината си, не е ясен. Възможно е те да са били изпратени на войниците от Пхенян или да са били записани от севернокорейски войници, които са слушали как командирите им четат на глас посланията от Ким.

„Вие преживяхте сърцераздирателни жертви и радости от скъпоструващи бойни победи, много благородни бойни преживявания, безценното чувство на истинско другарство и патриотизъм, и всичко това толкова далеч от родината“, гласи едно от посланията.

"Дори не знам как да намеря думи, с които да ви окуража подобаващо и да изразя благодарност за вашата всеотдайност и неуморни усилия.“

„Наистина ми липсвате, другари“, се казва в друго писмо.

Ръкописно писмо с послание от севернокорейския лидер Ким Чен Ун, намерено у севернокорейски войник в руската Курска област и заснето във вторник в Сумската област на Украйна.

Отделна малка книжка, намерена у войника миналата седмица, е била пълна с ръкописни текстове на патриотични севернокорейски песни. „Моята съдба винаги е споделена с родината“, гласи един от текстовете.

Снимка: GettyImages

Фактът, че войниците са носели тези послания в джобовете си, докато са били на мисии, подсказва на украинските военнослужещи, че те са значително по-идеологически мотивирани от руските войници, които често се бият по договори срещу големи заплати.

Когато севернокорейските войски се появиха за първи път на бойното поле миналия месец, украинските войници бяха смаяни от това как те се движат на големи групи и дори не се опитват да се скрият от украинските безпилотни самолети. Много от тях бяха лесно убити в тези първи вълни, но в последвалите сражения новодошлите се оказаха боеспособни, физически здрави и опитни стрелци, казват украинците.

В средата на декември Виталий и още осем войници от неговия батальон са изпратени в Курск с две задачи: едната е да стабилизират контрола върху украинските позиции по дървената линия, а другата - да вземат севернокорейски пленник.

Веднъж влязъл вътре, 24-годишният Дмитрий бързо установява визуален контакт със севернокорейските войски само на 20 метра от него и стреля.

През следващите осем часа, казва той, севернокорейците - облечени в бял камуфлаж, за да се слеят със снега - не спират да стрелят. Украинците чували един отчетлив глас, който давал заповеди на корейски, като от време на време тонът му ставал все по-отчаян, казват те. Само веднъж са чули руски глас, който е крещял: „Спрете! Не тръгвайте!“

Корицата от джобно ръководство за първа помощ със заглавие „Министерство на отбраната на Руската федерация, Спешна медицинска помощ (първа помощ), Самостоятелно оказване на първа помощ, 2024 г.“, намерено у севернокорейски войник в руската Курска област, заснето във вторник в Сумската област на Украйна.

Снимка: GettyImages

Страници, показващи инструкции за правене на турникет в джобен наръчник за първа помощ, намерен у севернокорейски войник в руската Курска област, сниман във вторник в Сумската област на Украйна. Руска военна карта, намерена у севернокорейски войник в руската Курска област, снимана във вторник в Сумската област на Украйна. Украинските военнослужещи заявиха, че данните в него често изглеждат фалшифицирани или непълни.

Севернокорейските войски, които преди това бяха превзели други украински позиции в Курск, изглеждаха изненадани от съпротивата на деветте украински военнослужещи от специалните сили и четирима пехотинци на позицията, заявиха войници, участвали в битката. Но севернокорейците също са се сражавали ожесточено и агресивно, демонстрирайки напредничави военни тактики.

Украинските войници Виталий и 35-годишният Володимир в крайна сметка идентифицирали един войник, за когото смятали, че могат да го пленят. Те го простреляли и ранили, след което Виталий го завлякъл до украинската позиция, където медик го стабилизирал. В продължение на четири часа те го държат жив с надеждата, че той ще бъде първият им севернокорейски военнопленник.

Но когато по-късно същия ден украинците се оттеглят, севернокорейците атакуват отново. В хода на хаотичното изтегляне под въздействието на безпилотни самолети, артилерийски снаряди и стрелба пленникът и един от украинските войници са убити. Репортерите на Post видяха снимки на тялото, което войниците прегледаха и предадоха на украинските власти.

Тялото заинтригувало местни и чуждестранни официални лица, заявиха войниците, като добавиха, че британски и южнокорейски служители са взели тампон от тялото за ДНК доказателства за присъствието на Северна Корея на бойното поле.

Оттогава групата им не се е сблъсквала пряко със севернокорейски войски, но заявиха, че вече виждат как те се „адаптират“ към бойното поле, каза 30-годишният Виктор, командир на групата от специалните сили, участвала в тази битка.

„Те се опитват да станат по-умни, не се опитват да бъдат в един момент като стадо овце“, каза Виктор.

Амед Хан, американски филантроп, който пряко подкрепя украинските части на специалните сили, показа на The Post отделен тайник със севернокорейски документи, които според него украинските войски са иззели в Курск и които по-късно е превел.

The Post не можа да провери независимо автентичността на документите, но те изглеждаха съвместими с други севернокорейски материали, прегледани от The Post, а описанията на сраженията съвпадаха с независимите украински описания на севернокорейското поведение на фронта.

Документите, които са написани на корейски език, предполагат, че севернокорейските войски записват подробно своя боен опит и изглежда използват опита от бойното поле, за да разберат по-добре новите технологии. Украйна предупреди, че Пхенян се възползва от тази възможност като шанс да натрупа практически опит на бойното поле за потенциални бъдещи конфликти със Запада.

Както предположи Виктор, те изглежда се учат и от грешките си.

„В съвременните военни действия, при които се води разузнаване в реално време и се нанасят удари с безпилотни самолети, невъзможността да се разпръснат бойните екипи на по-малки подразделения от двама-трима членове може да доведе до значителни загуби от вражеските безпилотни самолети и артилерия“, се казва в един от документите.

Текстът в тетрадка, намерена у севернокорейски щурмовак в руската Курска област, заснет във вторник, гласи: „дори във времената, когато небето се срутваше, именно ръцете [на родината] защитаваха живота ни. Винаги се чувствам спокоен, защото съм държан в тези благосклонни ръце“.

В документите критично се описва и поведението на някои севернокорейски войски, като се казва, че те са убили някои украински войници, които са се опитали да се предадат - тактика, която изглежда е разгневила украинците и в крайна сметка е „удължила битката“. В документите се казва, че някои севернокорейски войници многократно са се втурвали да спасяват ранените си колеги въпреки риска от вражески атаки, което е довело до допълнителни жертви.

В един от документите се казва, че някои севернокорейски войници са се борили, тъй като не са им били предоставени „важни подробности като вражески крепости, площадки за изстрелване на дронове или артилерийски позиции и по този начин са навлезли на бойното поле неподготвени“.

Хан заяви, че се надява Тръмп да окаже натиск върху Пхенян да се оттегли от войната и „да обясни на всички, че не е в ничий интерес ... севернокорейските войски да се избиват на седем часови зони от дома на границата с Украйна“.

