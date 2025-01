Байдън към Тръмп на прага на Белия дом: Добре дошъл у дома! ВИДЕО

Джо и Джил Байдън посрещнаха Доналд и Мелания Тръмп в Белия дом на чай преди новоизбраният президент да положи клетва малко преди обяд.

Байдън каза „добре дошъл у дома“ на Тръмп, когато той пристигна в Северния портик на Белия дом.

Нито един от президентите не отговори на въпросите на репортерите, преди да влезе в Белия дом. Но точно преди пристигането на Тръмп Байдън беше попитан как се чувства днес - последният му ден в Белия дом.

"Добре", отвърна той.

Срещата за чай в Белия дом е един от онези моменти на встъпване в длъжност, които служат като видим знак за мирното предаване на властта след демократични избори. Обикновено това е източник на американска гордост - че въпреки партийните различия нацията може да се обедини поне за един ден.

“Welcome home!”

President Joe Biden and first lady Jill Biden just welcomed Donald and Melania Trump to the WH.

This is what a peaceful transfer of power looks like. 🇺🇸 pic.twitter.com/d4g7AVXwCZ