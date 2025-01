Двойник на Тръмп в Пакистан се надява, че ще получи покана за Белия дом ВИДЕО

В Пакистан има един човек, който се възползва от звездната сила на Доналд Тръмп: Салем Бага. Той е уличен търговец, който има поразителна прилика с скорошния президент на Съединените щати.

Този двойник привлича тълпи в източен Пенджаб и те получават повече от едно обикновено селфи - той им пее, докато им продава своя кхир, вид оризов пудинг.

Преди деня на встъпването в длъжност, Бага изпраща серенада на BBC, пеейки: „ВИП пудинг Доналд Тръмп, с масло и мляко е. Това е сладолед с мляко и сметана, VIP сладолед Доналд Тръмп с мляко.

„Чувстваме се така, сякаш Тръмп е дошъл тук, за да продава kheer (пудинг)“, казва Мохамад Ясин, местен жител, който предпочита да купи десерта от Салем Бага. „Когато пее, за да продаде кхир, ние се тълпим при него.“

53-годишният Бага бута цветната си дървена количка по пътя, доставяйки млечния пудинг, с черно яке върху бежовата си туника шалвар камиз, за ​​да се предпази от зимния студ. Тълпата се събира, докато Бага, който носи отличителна руса коса поради албинизма си, пее текста на пенджабска песен: „Сега слизаш при мен, любов моя, не отлагай, очите ми са уморени от чакане.“

„Кхирът му е наистина вкусен... говорим с него и си правим селфита с него и казваме на приятелите си, че сме направили тези снимки с Тръмп“, казва местният жител Имран Ашраф.

Бага не се притеснява от потока от внимание и камерите, които го следват из целия пазар и дори в домашния му квартал в квартал Сахивал.

„Лицето ми прилича на това на Доналд Тръмп, затова хората си правят селфита с мен... Чувствам се много добре“, казва той, преди да отправи покана:

„Доналд Тръмп сахиб (сър), вие спечелихте изборите, сега посетете тук и опитайте моят кхир, наистина ще ви хареса."

Той също така има предложение за Тръмп: „Моето желание е Доналд Тръмп да ме покани в САЩ… Ще се радвам да го посетя и да го видя.“

Pakistani man who looks like Trump finds local fame. pic.twitter.com/sD4eWw4XE6