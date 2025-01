Джо Байдън се сбогува с Белия дом със селфи преди клетвата на Тръмп

Напускащият президент Джо Байдън, заедно с първата дама Джил Байдън, си направи прощално селфи от Белия дом минути преди церемонията по встъпването в длъжност на Доналд Тръмп.

Селфито на Байдън е публикувано в Х заедно с прочувствено послание: “Още едно селфи за из път. Обичаме те, Америка“, изразявайки благодарност, докато се подготвя да напусне поста.

One more selfie for the road. We love you, America. pic.twitter.com/71k46uGADV