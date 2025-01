Искате да отида да плувам? Тръмп няма да посети мястото на самолетната катастрофа

Американския президент Доналд Тръмп отговори саркастично на въпросите дали ще посети мястото на смъртоносната катастрофа над река Потомак във Вашингтон, питайки риторично репортерите в Белия дом: “Искате да отида да плувам?”.

Въпреки че не планира да посети мястото на катастрофата, Тръмп заяви, че ще се срещне с някои от семействата на жертвите на трагедията. Инцидентът се случи на летище "Роналд Рейгън" в сряда вечерта. Всички 67 души, участвали в катастрофата, се смятат за мъртви, съобщава The Independent.

На въпрос за плановете му да посети мястото на катастрофата, Тръмп отговори така: “Имам план за посещение, не мястото. Защото вие ми кажете къде е мястото? Водата? Искаш ли да плувам?“

Потребителите на социалните медии бързо осъдиха “безчувствените“ коментари.

“67 души умират под негово наблюдение, а той се шегува? Безсърдечен, напълно лишен от емпатия, защото толкова американци са такива и не виждат проблем в това?“, написа един потребител в отговор на клипа.

