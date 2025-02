Канадците скочиха срещу Тръмп: Бурно освиркваха химна на САЩ по време на мач ВИДЕО

Бурни възгласи по време на националния химн на САЩ по време на баскетболен мач в Канада на фона на гнева срещу решението на президента Доналд Тръмп да наложи мита върху вноса от страната.

„Знамето, обсипано със звезди“, изпълнено преди домакинския мач на Торонто Раптърс от НБА срещу Лос Анджелис Клипърс, предизвика силни освирквания от канадските спортни фенове в Scotiabank Arena в Торонто.

Инцидентът повтори освиркването на химна на САЩ по време на мача от Националната хокейна лига между Минесота Уайлд и Отава Сенатърс.

Публиката на домакините от Отава бурно дюдюкаше по време на химна на САЩ, преди да премине към бурни аплодисменти за националния химн на Канада.

Hockey fans booed the U.S. national anthem at an Ottawa Senators game following President Trump’s imposition of tariffs.pic.twitter.com/iBW1h9dzXp