Хиляди в Словакия протестират срещу проруската позиция на премиера Фицо

Възгледите на премиера на Словакия Роберт Фицо за Русия до голяма степен се различават от европейския мейнстрийм. Той прекрати военната помощ на Словакия за Украйна, разкритикува санкциите на Европейския съюз срещу Русия и обеща да блокира присъединяването на Украйна към НАТО.

Огромни тълпи се събраха в десетки градове в Словакия, за да организират гласни протести срещу, според тях, проруските политики на премиера, съобщава Euronews.

Последната вълна от антиправителствени протести беше подхранвана от неотдавнашното пътуване на Фицо до Москва за разговори с президента Владимир Путин, рядко посещение в Кремъл от лидер на Европейския съюз след нахлуването на Русия в Украйна през 2022 г.

Неотдавнашните забележки на Фицо, че външнополитическата ориентация на Словакия може да включва напускане на Европейския съюз и НАТО, допринесоха за гнева на протестиращите.

"Словакия е Европа", скандираха протестиращите в Братислава.

"Дойдох на този протест, за да изразя несъгласието си с политиката и действията на нашето правителство. Не смятам, че правителството е получило мандат да прави това, което прави. Затова искам да направя своето гражданско изявление. Затова съм тук", каза една от протестиращите Марчела Слимакова.

Последните митинги се проведоха на 41 места в Словакия спрямо 28 преди две седмици.

Организаторите на протеста казват, че митинги е имало и в 13 града в чужбина.

