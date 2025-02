Рядко срещан член на семейството на Тръмп открадна шоутo на Super Bowl

Нов член на семейство Тръмп влезе в светлината на прожекторите по време на Супербоул 2025. Първата дъщеря Иванка Тръмп придружи баща си, превърнал се в първият действащ президент, присъствал някога на Супербоул. Иванка беше довела със себе си и най-малкия си син - 7-годишният Теодор, който грабна шоуто и може да бъде достойна конкуренция на дядо си.

Видеоклип на Теодор, който следва Доналд Тръмп на терена, стана споделян и коментиран в социалната мрежа Х. Потребителите бяха обсебени от хлапето. Теодор е най-малкото дете на Иванка и съпругът ѝ. Той носеше тъмнозелена блузка, а потребителите в интернет смятат, че това е препратка към любимия отбор на момчето и се надяват, че той е привърженик на The Eagles.

Докато дядо Доналд вървеше по полето, поздравяваше го и се ръкуваше, Теодор стоеше много близо до него и отбелязваше всички, с които дядо му общуваше.

The FIRST sitting U.S. President to attend a Super Bowl in HISTORY:

President Donald J. Trump.

The crowd is going CRAZY 🔥🇺🇸

pic.twitter.com/FXoGhqATJQ