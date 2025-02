Тръмп вижда Газа като "недвижим имот", Канада щяла да е по-добре като 51-ви щат ВИДЕО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп повтори желанието си да поеме собствеността върху Канада и Газа, твърдейки, че съседната страна и близкоизточната територия ще бъдат по-добре под контрола на Съединените щати.

Президентът коментира двата привидно малко вероятни сценария, водещи до присъствието му на Super Bowl LIX.

Тръмп каза пред Fox News в предварително записано интервю преди мача, че превръщането на Канада в 51-ия щат на Америка е реално нещо, което той обмисля в отговор на това, че премиерът Джъстин Трюдо каза на бизнес лидерите миналата седмица, че Тръмп е сериозен относно плановете му за поглъщане на Канада.

Donald Trump claims his desire for Canada to become the 51st state is real.

Canada has already spoken and their answer is for Trump to go fuck himself.

pic.twitter.com/dezhKpIDW9