Заради Мъск: Собственици на Tesla жертви на вандализъм

В интернет се разпространяват изображения, показващи автомобили на Tesla, обезобразени със свастики, след действията на Илон Мъск на митинга по встъпването в длъжност на Тръмп, където той извърши жест, който беше оприличен на нацистки поздрав.

Снимка на бяла Tesla, паркирана във Виена и обезобразена с голяма червена свастика, обикаля социалните медии.

Изображението се появи и в Reddit, където бяха направени подобни твърдения, че въпросната кола е била “модернизирана“, за да пасне на Мъск, намеквайки, че вандализмът е извършен наскоро.

Други потребители на социални медии, които притежават Tesla, споделиха изображението и изразиха загрижеността си какво ще се случи, ако карат автомобила си в Австрия, обвинявайки Мъск за предполагаемата опасност, пише Euronews.

Технологичният милиардер и приближен на президента Тръмп разбуни духовете след инаугурацията, показвайки жестове с ръце, наподобяващи нацистки поздрави. Мъск поздрави тълпите два пъти, тупайки се по гърдите, преди да протегне дясната си ръка напред с длан, обърната надолу. Мнозина го критикуваха, че припомня нацисткия поздрав, докато други твърдяха, че няма никаква политическа тежест.

Remember, don't buy a swasticar, and stop calling them swasticars, Adolf Twittler really hates it.#SwastiCar #adolftwittler #swastikkkar pic.twitter.com/9Yb0zcYs5I