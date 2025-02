Тръмп и Мъск: Открихме “милиарди долари в отпадъци, измами и злоупотреби“ ВИДЕО

Президентът Тръмп и Илон Мъск се появиха заедно от Овалния кабинет, откъдето защитиха усилията си да въведат радикални промени във федералното правителство и да ограничат разходите.

Съвместната им поява дойде, когато Тръмп подписа изпълнителна заповед, предоставяща нови насоки за федералните агенции относно прилагането на инициативата на Мъск за правителствена ефективност (DOGE), тласък за намаляване на това, което дуото Мъск-Тръмп характеризира като прекомерни държавни разходи.

Говорейки пред репортери с Мъск до него, Тръмп каза, че DOGE вече е довело до откриването на “милиарди долари в отпадъци, измами и злоупотреби“, добавяйки, че окончателният резултат може в крайна сметка да достигне до “близо до трилион долара“. Но президентът и Мъск предложиха малко подробности за това как стигат до тези оценки.

Reporter: You cited $50 million worth of condoms sent to Gaza as fraud, but fact-checking showed it was actually Gaza in Mozambique for HIV prevention.

Musk: First of all, some of the things I say will be incorrect. Nobody is gonna bat 1000.

