“Да живее кралят“: Тръмп добавя реторика към действия, превишаващи властта му

Президентът Доналд Тръмп се самопровъзгласи за крал. 47-ят президент на Съединените щати направи безпрецедентна декларация в сряда, докато аплодира решението на администрацията си да прекрати федералното одобрение на програмата за ценообразуване на задръстванията в Ню Йорк.

“ЦЕНООБРАЗУВАНЕТО ПРИ ЗАДЪРЖАВАНЕ Е МЪРТВО. Манхатън и цял Ню Йорк е СПАСЕН“, написа Тръмп в социалната си платформа Truth Social и добави: “ДА ЖИВЕЕ КРАЛЯТ!“

"CONGESTION PRICING IS DEAD. Manhattan, and all of New York, is SAVED. LONG LIVE THE KING!"

