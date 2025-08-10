Лудогорец продължава без грешка в шампионата

Шампионът Лудогорец продължава с отличното си представяне в първенството. В среща от четвъртия кръг, „орлите“ се наложиха с класическото 3:0 като гост над Славия в София. Головете за шампионите реализираха Ивайло Чочев, Ерик Биле и Петър Станич.

Благодарение на успеха Лудогорец е лидер в класирането си 12 точки след 4 изиграни двубоя. От своя страна Славия е в долната половина на класирането, без нито една победа от началото на сезона.

След малко повече от десет минути игра Кайо Видал центрира към Ерик Биле, но нападателят попадна не успя да изненада Иван Андонов. Славия имаше добър шанс в 13-ата минута. Янис Гермуш проби добре отдясно, пусна в средата към Иван Минчев, той остави за Тони Тасев, а дебютиралият отново нападател стреля, но Серджио Падт успя да улови топката.

В 28-ата минута Ивайло Чочев получи центриране отдясно и стреля с глава към вратата на Славия, но Андонов отново изби топката точно пред голлинията.

Три минути след това Лудогорец пропусна още едно голово положение. Кайо Видал напредна по левия фланг и нанесе удар от дистанция към долния ляв ъгъл, а стражът Андонов пак не позволи на топката да премине зад него.

В 43-ата минута шампионите взеха аванс в резултата. Мунир Шуиар проби през центъра и подаде към Ивайло Чочев в наказателното поле и националът прати топката във вратата на Славия.

След почивката по-опитният отбор на гостите реализира още два гола.

В 55-ата минута Лудогорец достигна до втори гол. Влезлият като резерва Петър Станич подаде за Ерик Биле и трой преодоля Андонов. Първоначално голът беше отменен заради засада, но намесата на ВАР показа, че голмайсторът е бил редовна позиция при подаването.

Седем минути преди края на редовното време Антон Недялков центрира към Станич, който реализира третия гол във вратата на Славия. /БНТ