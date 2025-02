Мъск подкрепя призива на президента Тръмп за избори в Украйна

На фона на обтегнатите връзки между американския президент Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски заради забавянето на президентските избори в разкъсваната от война Украйна, Илон Мъск също изрази подкрепата си за провеждането на изборите.

Мъск отговори на публикация, подчертаваща изборите в САЩ по време на Гражданската война и Втората световна война, заявявайки, че Зеленски не може да претендира, че представлява украинския народ, без да проведе избори, съобщават американските медии.

“Зеленски не може да претендира, че представлява волята на народа на Украйна, освен ако не възстанови свободата на печата и не спре отмяната на избори!“, написа Мъск в социалната мрежа Х.

Zelensky cannot claim to represent the will of the people of Ukraine unless he restores freedom of the press and stops canceling elections! https://t.co/bg2SEJgT47