Жената, убила роднините на съпруга си с гъби, опитала да отрови и него с пиле къри

Австралийка, която уби трима от роднините на съпруга си с ястие от отровни гъби, е опитала да убие и мъжа си с отровна паста, пиле къри и сандвич. Това сочат доказателства, разкрити след разрешение на съдията по делото, съобщава Си Ен Ен.

Миналия месец съдът установи, че Ерин Патерсън е поканила свекърва си Гейл Патерсън, свекъра си Дон Патерсън и сестрата на Гейл, Хедър Уилкинсън, на обяд в дома си и ги е отровила с храна, която съдържала смъртоносни гъби.

Те също така са признали 50-годишната жена за виновна в опит за убийство на Иън Уилкинсън, съпруга на Хедър, който е оцелял след храненето през 2023 г. в дома на Ерин Патерсън в Леонгата, град с около 6000 жители, разположен на около 135 км югоизточно от Мелбърн.

Първоначално Патерсън беше обвинена в три случая на убийство и пет случая на опит за убийство през 2023 г., като четирите допълнителни обвинения бяха свързани с бившия й съпруг, Саймън Патерсън, пише bTV.

Съдия Кристофър Бийл по-рано постанови, че обвиненията трябва да бъдат разделени на два отделни процеса, преди прокуратурата да оттегли обвиненията за опит за убийство, свързани със Саймън Патерсън, в навечерието на първия процес.